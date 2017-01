POL-HL: OH_Malente / Zwei Unfälle mit Fahrerflucht in Malente - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Dienstagvormittag (03.01.2017) kam es im Bereich Malente zu gleich zwei Fällen von Fahrzeugberührungen im Begegnungsverkehr, bei denen das verursachende Fahrzeug sich anschließend unerlaubt entfernt hat.

Um 10.45 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus Malente mit ihrem Chevrolet Matiz die Rövkampallee (L 174) aus Richtung Malente kommend in Richtung Sielbeck, als ihr in Höhe des dortigen Pflanzencenters ein weißer Pkw entgegen kam, der über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrbahn gelenkt wurde. Trotz ausweichen und abbremsen kam es zu einer Berührung der Fahrzeugspiegel. Bei dem Spiegel des Chevrolet fiel danach das Glas heraus. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges hielt zirka 50 - 70 Meter später kurz an, um dann aber sofort in Richtung Malente davonzufahren. Es handelte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen "normalen, weißen Pkw".

Exakt zur gleichen Zeit (10.45 Uhr) befuhr eine 82-jährige Frau aus Malente mit ihrem Opel Corsa die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Malente. In Höhe des Parkplatzes Lenter Platz kam der 82-jährigen ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug entgegen, das ihrer Einschätzung zufolge ein Stück auf ihre Fahrbahn geriet. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des Corsa herangeklappt wurde, die Scheibe der Fahrertür zerschlug und Schäden am Lack der Tür verursachte. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Die Ermittler der Polizeistation Malente bitten etwaige Zeugen und die Fahrerinnen oder Fahrer der an den Unfällen beteiligten Fahrzeuge, sich unter 04523 - 201780 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell