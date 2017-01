POL-HL: OH_Großenbrode / Autofahrer verursacht zwei Unfälle in fünf Minuten

Lübeck (ots) - Am Montagvormittag (03.01.2017) wollte der 58-jährige Fahrer eines Dacia Duster von einem Parkplatz kommend in die Strandstraße einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Hyundai. Es kam zu einer Berührung des Dacia mit dem Hyundai. Der 58-jährige entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kam wenig später mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.

Der Unfall mit dem Hyundai ereignete sich um 11.10 Uhr. Der Fahrer des Dacia wollte nach links in die Strandstraße einfahren, den ebenfalls von links kommenden Hyundai IX 20 hatte er dabei offenbar übersehen. Der Dacia berührte den Hyundai im hinteren rechten Bereich, der Unfallverursacher jedoch setzte seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Wenig später befuhr der Dacia die Kreisstraße 42 von Großenbrode kommend in Richtung Lütjenbrode. Um 11.15 Uhr kam das Fahrzeug in Höhe Mittelhof nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem 58-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,77 Promille, bei dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Der 58-jährige zog sich schwere Verletzungen zu, der Dacia war nicht mehr fahrbereit. Neben dem beschädigten Hyundai vom ersten Unfall wurden bei dem zweiten Unfall ein Verkehrsschild, zwei Straßenbäume sowie ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen.

