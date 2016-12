POL-HL: OH- Landesstraße 184-Ahrensbök-Dunkelsdorf / Unfall bei Glätte

Lübeck (ots) - Am heutigen Morgen (20.12.) fuhr gegen 07.15 Uhr eine 19-jährige Ostholsteinerin mit ihrem VW Golf aus Ahrensbök kommen nach Lübeck. In einer leichten Linkskurve verlor sie offenbar aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr nach rechts in einen Graben. Der Golf fiel auf die Seite und prallte mit dem Dach gegen einen dort stehenden Baum. Die Fahrerin hatte Glück; sie konnte leicht verletzt eigenständig aus dem Wagen heraussteigen. Sie wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung nach Lübeck ins Krankenhaus gefahren.

Der Wagen wurde durch einen Abschlepper geborgen und stellt einen Totalschaden dar. Für die Bergung sperrten Polizeibeamte die Straße für gut 15 Minuten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell