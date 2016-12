POL-HL: OH-Bergfeld / Deutsch-Drahthaar-Rüde gefunden

Lübeck (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28.12.) wurde in Bergfeld (bei Schönwalde am Bungsberg) ein brauner Deutsch-Drahthaar-Rüde aufgefunden. Die Polizisten übernahmen zunächst den Fundhund. Ein Halter konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Weitere Auskünfte erteilt die Tierhilfe Ostholstein, 04561 16267.

