POL-RZ: Eingebrochen und Wohnungen verwüstet

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg

Am 31.01.2017, in der Zeit von 18.00 Uhr - 22.25 Uhr, kam es in der Straße Gartenholz in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. In dem MFH befinden sich zwei Wohnungen (EG/OG). Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür der EG-Wohnung auf und drangen so in das Haus ein. Die Wohnung wurde komplett durchsucht und dabei regelrecht verwüstet. Fast der gesamte Inhalt aus den Schränken und Schubladen lag auf dem Boden. Nachdem die EG Wohnung durchsucht war, hebelten der/die Täter die Eingangstür und OG Wohnung auf und richteten bei der Suche nach Wertgegenständen das gleiche Chaos an. Anschließend verließen der/die Täter das Haus durch die Haupteingangstür. Die Menge und Art des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Angaben zum Sachschaden sind ebenfalls noch nicht möglich.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wem sind um die Tatzeit herum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gartenholz oder Umgebung aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell