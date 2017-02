POL-RZ: Fußgänger ging bei ROT über die Straße

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg

Am 31.01.2017, gegen 07.11 Uhr, kam es in der Lübecker Straße in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 37-jährige Ahrensburgerin befuhr mit Ihrem VW Golf die Straßen Gartenholz und wollte an der entsprechenden Kreuzung nach links in die Lübecker Straße abbiegen. Die Ahrensburgerin musste zunächst an der roten Ampel warten. Dann zeigte die Ampel für sie grün gelbem Blinklicht. Als das das Blinklicht dann auf einen grünen Pfeil umsprang fuhr sie los. Die 37-jährige befand sich unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg, als Fußgänger in dem Lichtkegel Ihres Scheinwerfers auftauchte. Trotz Notbremsung konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Fußgänger handelte es sich um einen 58-jährigen Ahrensburger. Dieser wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 37-jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden. Zeugenaussagen zufolge ist der Mann offensichtlich bei ROT über die Straße gegangen.

