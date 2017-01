POL-RZ: Pkw-Brand

Ratzeburg (ots) - Mölln

Am 28.01.2017, gegen 23.20 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Oetken-Straße in Mölln zu einem Feuer an einem Pkw. Der Heckbereich eines Mitsubishi Outlanders hatte gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,- Euro.

Eine konkrete Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Pkw Brand machen? Wem sind um die Brandzeit herum, in der Umgebung des Bürgermeister-Oetken-Straße, verdächtigte Personen aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

