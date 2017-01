POL-RZ: Raub auf Fußgänger

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg

Am 11.01.2017, gegen 21:45 Uhr, kam es im Mühlenredder (Ahrensburg) in der Nähe des Schloss Ahrensburg zu einem Raub auf einen Fußgänger.

Ein 41 Jahre alter Großhansdorfer ging auf dem Gehweg des Mühlenredders in der Nähe des Schlosses Ahrensburg, als er plötzlich von hinten von zwei Männern festgehalten wurde. Eine dritte Person drohte dem Geschädigten ihn abzustechen, falls dieser seine Wertsachen nicht herausgeben sollte. Schließlich nahmen die Täter dem Geschädigten seine Geldbörse mit einer geringen Summe Bargeld ab.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Lübecker Straße. Der Geschädigte zeigte erst einen Tag später am 12.01.2017 die Tat bei der Polizei Ahrensburg an.

Beschreibung 1. Täter.

- 170 bis 180 cm groß - dunkle Maskierung - dunkle wattierte Jacke, - darunter schwarze Lederjacke - dunkle Hose - schwarze Turnschuhe mit weißem Symbol

Zum 2. und 3. Täter ist nur eine dunkle Kleidung bekannt.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist im Bereich um den Tatort, insbesondere im Bereich Mühlenredders und der Lübecker Straße, eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell