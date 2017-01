POL-RZ: Küchenbrand

Ratzeburg (ots) - Bargteheide

Am 09.01.2017, um 22:12 Uhr, wurde in der Theodor-Storm-Straße (Bargteheide) ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen.

Die freiwillige Feuerwehr Bargteheide konnte in der stark verqualmten Küche den Kleinbrand schnell löschen. Zuvor rettete die Feuerwehr aus der Wohnung unbeschadet zwei Katzen der beiden Bewohner.

Nach ersten Feststellungen geriet aus unbekannter Ursache offensichtlich der Geschirrspüler in Brand.

Durch das Feuer wurden weder Personen verletzt, noch entstand ein Schaden am Gebäude.

Der beiden Bewohner (33-jähriger Mann und 28-jährige Frau) übernachteten aufgrund der Geruchsbelästigung bei Freunden.

