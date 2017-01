POL-RZ: Erfolgloser Überfall

Ratzeburg (ots) - Oststeinbek

Am 08.01.2017, gegen 24.46 Uhr, kam es einem Überfall auf eine Tankstelle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek. Ein Mann mit einer Clownsmaske vor dem Gesicht betrat den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte mehrfach die Herausgabe von Bargeld. Die 43-jährige Tankstellenmitarbeiterin weigerte sich jedoch beharrlich, der Forderung nachzukommen, mit der Folge, dass der Täter die Tankstelle ohne Beute verließ und zu Fuß in Richtung Wiesenweg flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,60 - 1,65 m groß - Schlank - Dunkle Haare - Dunkle aber nicht schwarze Hautfarbe Bekleidet mit - Dunkler Jogginghose mit großen Reißverschlüssen - Kapuzenpullover - Schwarze Sportschuhe mit weißem Markenemblem und weißen Sohlen - Schwarze Handschuhe

Ersten Ermittlungen zufolge ist ca. 2 Minuten nach der Tat ein weißer Kleinwagen (möglicherweise Ford Fiesta oder Opel Corsa), aus dem Wiesenweg kommend, an der Tankstelle vorbeigefahren. Ob zu dem Fahrzeug ein Tatzusammenhang besteht, ist noch unklar.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist um den Tatort herum, insbesondere im Bereich des Wiesenweges eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem o. g. weißen Kleinwagen machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

