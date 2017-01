POL-RZ: Eingebrochen und Tresor entwendet / Facebook-Karte WED aktualisiert

Ratzeburg (ots) - Reinbek

Am 05.01.2017, zwischen 18.10 Uhr und 20.05 Uhr, kam es in der Hans-Geiger-Straße in Reinbek zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der/die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf den Balkon des Obergeschosses, hebelten dort die Tür auf und drangen so in das Gebäude ein. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten eine Musikanlage mit zwei Lautsprecherboxen sowie einen mobilen Tresor. Der Tresor war ca. 30 x 40 cm groß.In dem Tresor befand sich eine geringe Menge Bargeld. Wie der/die Täter das Haus wieder verließen, steht ebenfalls noch nicht fest.

Im Rückwärtigen Bereich des Hauses befindet sich eine Sporthalle mit Parkplatz. Der/die Täter gelangten vermutlich von dort aus auf das Grundstück. Der Abtransport des Stehlgutes, insbesondere des schweren Tresores dürfte auffällig gewesen sein.

Zeugen gesucht. Wer hat im Bereich der Hans-Geiger-Straße und insbesondere im Bereich des Parkplatzes der Sporthalle verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder möglicherweise auffällige Ladetätigkeiten beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

Am heutigen Tage hat die Polizeidirektion Ratzeburg die kartografische Darstellung von Wohnungseinbrüchen im "Hamburger Rand" der letzten 14 Tage aktualisiert. Die Karten sind auf unserer Facebook Seite: https://www.facebook.com/Polizei-Herzogtum-Lauenburg-und-Stormarn-799365576797010/ abrufbar.

