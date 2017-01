POL-RZ: Gestohlenes Werkzeug in Pkw aufgefunden

Ratzeburg (ots) - BAB 24 Talkau

Am 02.01.2017, gegen 15.30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg auf der BAB 24, Fahrtrichtung Berlin, einen grünen Mitsubishi mit Nordosteuropäischem Kennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug insgesamt 28 Werkzeuge und Elektrogeräte verschiedenster Art vor, teils gebraucht, teils neuwertig. Eigentumsnachweise legte der 31-jährige Fahrer nicht vor. Vier Geräte der Marke "Hilti" konnten bereits während der Kontrolle einem Pkw-Aufbruch vom 20.12.16 in Hamburg zugeordnet werden. Da der Verdacht bestand, dass möglicherweise noch weitere Gegenstände aus Diebstählen stammen, wurde die "Ladung" zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Der 31-jährige Fahrer wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Zahlung einer sog. Sicherheitsleistung wegen des Verdachts der Hehlerei wieder entlassen.

