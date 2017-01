POL-RZ: "Missglückter" Raub

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg

Am Freitag, den 30.12.2016, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Kastanienallee in Ahrensburg zu einem versuchten Raub.

Ein 35-jähriger Ahrensburger war auf dem Weg nach Hause und ging dabei durch die Kastanienallee. Sein Weg führte ihn am Kriegerdenkmal vorbei, auf den Sandweg in Richtung Schloss. Hier kamen ihm drei junge Männer entgegen. Nachdem diese mit ihm auf gleicher Höhe waren, wurde er von den dreien umringt und aufgefordert, seine Sachen herauszugeben. Als dem Ahrensburger klar wurde, dass er ausgeraubt werden sollte, schlug er einen der Männer mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn zu Boden. Danach flüchtete er den Sandweg entlang in Richtung "Am Alten Markt" und von dort weiter in Richtung "Am Weinberg". Hier rief er dann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

1.

- Ca. 1,80 - 1,90 m groß - Ca. 20 - 25 Jahre alt

Bekleidet mit einer schwarzen "Bomberjacke" und dunkler Wollmütze

2.

- Ca. 1,80 - 1,90 m groß - Ca. 20 - 25 Jahre alt

Bekleidet mit schwarzer Ski-Jacke der Marke Scott mit weißer Schrift und einem Nike-Cap.

3.

- Etwas kleiner als die beiden anderen - Ca. 20 - 25 Jahre alt

Bekleidet mit dunkler Jacke und Jeanshose

Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem ist in der besagten Parkanlage oder Umgebung eine Personengruppe aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

