POL-RZ: Fassadenbrand an Grundschule

Ratzeburg (ots) - Bad Oldesloe

Am 31.12.16, gegen 20.40 Uhr, meldeten Zeugen, ein Feuer an der Grundschule West, in der Helene-Stöcker-Straße in Bad Oldesloe. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Holzfassade unterhalb eines Klassenzimmerfensters brannte. Das Fenster war bereits geborsten und der Klassenraum völlig verqualmt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Gebäudeschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die genaue Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht. Der Brandort liegt an dem rückwärtig gelegenen und frei zugänglichen Schulhof. Wer kann Angaben zum Feuer und der möglichen Ursache machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell