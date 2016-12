POL-RZ: Glatteisunfall auf der Autobahn

Ratzeburg (ots) - Am 30.12.2016, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 63jährige Lübeckerin mit einem Pkw Audi die A 1 in Richtung Hamburg. Sie befuhr den linken Fahrstreifen. In Höhe der Rastanlage "Trave" verlor die Fahrerin wegen Glatteises die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst prallte sie gegen den rechts neben ihr fahrenden Pkw BMW, der von einem 52jährigen Lübecker gelenkt wurde. Dann wurde der Pkw gegen die Mittelschutzleitplanke geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Die Fahrerin des Audi und ein Mitfahrer, ein 51jähriger Slowene, wurden schwer verletzt, der verunfallte Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Gegen die Unfallverursacherin wird vom Polizei- Autobahnrevier Bad Oldesloe wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei erinnert daran, dass bei Frosttemperaturen auch bereits gestreute Fahrbahnen wieder überfrieren können und die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell