POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall in 21483 Gülzow (Kreis Herzogtum Lauenburg)

Ratzeburg (ots) - Am 25.12.2016, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 75 Jahre alter Geesthachter mit seinem Pkw VW EOS den Gülzower Weg (Kreisstraße außerhalb geschlossener Ortschaft) aus Richtung Neu Gülzow kommend in Richtung Geesthacht. Auf der geraden Strecke kam ihm ein 59 Jahre alter Gülzower mit seinem Pkw Toyota entgegen.Beide Fahrzeuge kollidierten aus zurzeit noch unbekannten Gründen frontal.Der Fahrer des Pkw Toyota wurde mit schweren Verletzungen in das Johanniter-Krankenhaus Geesthacht eingeliefert. Der Fahrer des Pkw VW EOS musste am Unfallort von den eingesetzten Rettungskräften reanimiert werden. Er wurde in das Krankenhaus Boberg eingeliefert, wo er kurz darauf verstarb.Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Kreisstraße 49 musste daher für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden.Mögliche Zeugen des Unfallhergangs haben sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren auch die Wehren aus Geesthacht, Gülzow und Kollow an dem Einsatz beteiligt.

