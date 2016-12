POL-RZ: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbrüchen

Ratzeburg (ots) - Am Donnerstag, dem 22.12.2016, kam es gegen 12.45 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in Großhansdorf, Groten Diek. Zwei Personen klingelten an der Haustür und als niemand öffnete verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Offenbar rechneten die Täter nicht damit, dass jemand im Haus war, da auf Klingeln nicht geöffnet wurde. Der Hausbewohner hörte im Haus Geräusche und traf auf die Täter, die sofort fluchtartig das Haus verließen. Beide Täter stiegen fluchtartig in einen in der Nachbarschaft geparkten silbernen Pkw, das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Der Pkw wurde in Richtung "Bei den Rauhen Bergen" weggefahren. Die Täterbeschreibungen: 2 männliche Personen, beide ca. 18-20 Jahre alt, schlank und ca. 170 cm groß, einer dunkelhäutig, einer hellhäutig. Der hellhäutige Täter hatte eine auffällige Hautveränderung im Bereich der rechten Schläfe und trug ein Sweatshirt mit Kapuze sowie eine dunkle Jeans. Der dunkelhäutige Täter trug eine schwarze Daunenjacke, dunkle Jeans und ein Basecap. Beide Täter sprachen deutsch.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen, eventuell auch zu dem in der Nachbarschaft geparkten Fluchtfahrzeug, dem silbernen Pkw? Es ist davon auszugehen, dass wie in diesem Fall, Täter durch Klingeln an der Haustür nachprüfen, ob jemand zu Hause ist. Die Polizei bittet darum unverzüglich Fälle zu melden, in denen unbekannte Personen ggf mit fadenscheinigen Ausreden an Haus- oder Wohnungstüren geklingelt haben.

Nur wenig später, gegen 13.10 Uhr, kam es in Bargfeld- Stegen, in der Straße Hartloh, ebenfalls zu einem Einbruch. Ein Nachbar beobachtete den Täter, als er das Haus durch ein Fenster verließ. Der Täter bekam offenbar mit, dass er nunmehr gesehen wurde und stieg fluchtartig in einen in der Nachbarschaft abgestellten grauen oder silberfarbenen Kleinwagen, möglicherweise der Marke Seat, und fuhr davon. Der Täter wird als männliche Person, ca. 30 Jahre, dunkles Haar, bekleidet mit schwarzer Jacke und blauer Jeans beschrieben.

Auch hier bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder nähere Angaben zu Täter oder Fluchtfahrzeug machen kann soll sich an die Kriminalpolizei Ahrensburg oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

