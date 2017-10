POL-MR: Besitzer eines blauen Mountainbikes gesucht;

Sichergestelltes blaues MTB "Voitl" Bild-Infos Download

Marburg-Biedenkopf (ots) - Besitzer eines blauen Mountainbikes gesucht

Marburg: Bereits Ende Juli stellte die Polizei nach einem Zeugenhinweis ein hochwertiges blaues Mountainbike der Marke Voitl " in der Bahnhofstraße sicher. Der 28-jährige Mann konnte auf Befragen keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Rades machen. Da das Bike bisher noch nicht als gestohlen gemeldet wurde, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des Mountainbikes machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Ein Foto steht unter www.polizeipresse.de (Dienststellen/Hessen/Marburg-Biedenkopf) als Download bereit.

Zusatz für die Medien: Bitte mit Foto veröffentlichen.

