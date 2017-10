POL-MR: Frau vor Gaststätte geschlagen - Verdächtiger gesucht;Jugendliche sprühen Pfefferspray ins Schlafzimmer;Dieb flüchtet aus Gaststätte;Duo erbeutet Bargeld;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Frau vor Gaststätte geschlagen - Verdächtiger gesucht

Marburg: Mit starrem Blick fixierte ein bis dato unbekannter Mann in der Nacht auf Samstag, 7. Oktober eine Gruppe von Frauen vor einer Gaststätte im Steinweg. Auf sein Verhalten angesprochen, reagierte der südländisch beschriebene Mann mit dunklem Teint unangemessen rabiat. Er schlug einer 18 Jahre alten Frau ins Gesicht und entfernte sich mit mehreren Personen zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der muskulöse, etwa 190 cm große Mann hat kurz geschorene Haare und einen etwa 6 cm langen Vollbart. Er trug eine dunkle "Bomberjacke", schwarze Schuhe mit "etwas "Leuchtendem". Auffallend an ihm sind mehrere Goldzähne im Unterkiefer. Hinweise zu der Person nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jugendliche sprühen Pfefferspray ins Schlafzimmer

Marburg: Erst klopften die jungen Männer gegen ein Schlafzimmerfenster und sprühten dann mit Pfefferspray, als sich der Wohnungsinhaber dort zeigte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 8. Oktober gegen 00.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus im Ginseldorfer Weg. Zudem soll das Duo mit einem Elektrokabel ins Innere geschlagen haben. Beide sind 15 bis 16 Jahre alt und schlank. Einer der Verdächtigen hat schwarze, nackenlange Haare. Sein Begleiter hat blonde Haare und trug einen dunkelblauen Parka. Der Angegriffene kam ohne sichtbare Verletzungen davon. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall und den beiden Jugendlichen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb flüchtet aus Gaststätte

Marburg: Eine kurzfristig auf der Theke abgelegte Geldbörse schnappte sich ein unbekannter Mann am Sonntag, 8. Oktober gegen 1.10 Uhr im Steinweg. Der Verdächtige mit dunklem Teint wurde von Zeugen verfolgt, aber im Bereich der Elisabethkirche aus den Augen verloren. Der mutmaßliche Dieb mit Bart ist schlank, zirka 175 cm groß und Anfang bis Mitte 20 Jahre alt. Er trug einen dunklen Pullover und einen schwarzen Rucksack. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Duo erbeutet Bargeld

Wetter: Nach dem Verlassen eines Vorraumes einer Bankfiliale traf ein 51-Jähriger am Sonntag, 8. Oktober gegen 1 Uhr in der Straße "Am Untertor" auf zwei unbekannte Täter. Das Duo fragte zunächst nach Kleingeld und schupste den Mann anschließend zu Boden. Das eben erst abgehobene Bargeld in der Hand des Opfers nahmen die Männer an sich und flüchteten. Von den Tatverdächtigen liegt keine weitere Beschreibung vor. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall und den Tatverdächtigen machen können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Geparkten Nissan angefahren

Marburg: Im Parkhaus Erlenring-Center fuhr ein Unbekannter zwischen Freitag, 6. Oktober, 20.45 Uhr und Samstag, 7. Oktober, 21.45 Uhr hinten links gegen einen blauen Nissan Note. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

