POL-MR: Frau am Hals verletzt - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Frau am Hals verletzt - Polizei sucht Zeugen

Cölbe: Mit einer Schnittverletzung am Hals musste eine junge Frau in der Nacht auf Sonntag, 8. Oktober zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.10 Uhr auf der Freifläche hinter der Sporthalle in der Rosenstraße. Die Hintergründe des Geschehens liegen momentan noch völlig um Dunkeln, da weder das 25 Jahre alte Opfer noch der 30-jährige Begleiter Angaben zum Ablauf machen. Als "Tatwaffe" kommt ein abgebrochenes Bierglas in Betracht. Der 30-jährige Begleiter wurde aufgrund der Ermittlungen vor Ort vorläufig festgenommen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei bitte um Mithilfe: Wer hat in Nähe der Sporthalle ein Pärchen streiten sehen? Wer kann nähere Angaben zum Geschehensablauf machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell