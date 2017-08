POL-MR: Menschlichen Schädel gefunden; Einbrüche; Rollerdiebstahl;Baucontainer aufgebrochen; Gerüstteile gestohlen; Rundballen brannte; Alkoholisiert am Steuer; Auseinandersetzung; Unfälle - Zeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Menschlichen Schädel gefunden

Pilzsammler fanden am Montagnachmittag (07. August) bei ihrer Suche unterhalb des Marburger Stadtwaldgeländes im Unterholz einen bereits stark verwitterten menschlichen Schädel. Bei der erweiterten Suche rund um den Fundort konnte die Marburger Kriminalpolizei keine weiteren Knochen entdecken. Der Schädel selbst weist keine unmittelbar auffallenden Spuren einer Gewalteinwirkung auf. Zur Bestimmung des Alters und der Liegezeit des Knochens sowie zur Erhebung des Zahnstatus und der Detektierung eines DNA - Identifizierungsmusters befindet sich der Schädel im gerichtsmedizinischen Institut.. Weitere Aussagen sind erst nach den Untersuchungen möglich.

Caldern - Einbruch in Kirche

Nicht mal vor heiligem Boden machen Einbrecher halt. Betroffen war in diesem Fall die evangelische Nikolaikirche in der Klosterbergstraße. Zwischen 18.15 Uhr am Sonntag, und 08.30 Uhr am folgenden Montag, 07. August, gelangte ein Einbrecher auf noch unbekannte Weise in die verschlossene Kirche und stahl den Inhalt einer aufgebrochenen Spendenbox. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dieser Zeit bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Erfurtshausen - Versuchter Einbruch im Bruchweg

Nicht nur, dass der Urlaub rum ist, bei der Heimkehr stellen die Bewohner eines Einfamilienhauses auch noch einen versuchten Einbruch fest. Glück im Unglück, denn die Tat blieb im Versuchsstadium stecken. Es gab keine Beute und einen nur geringen Sachschaden an der hinteren Kellertür. Die Kripo Marburg ermittelt trotzdem wegen versuchten Einbruchs und bittet um Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen im Bruchweg zwischen Samstag 01 und Donnerstag, 13. Juli.

Marburg - Einbruch in die Kinderkrippe

Wie der Täter in die Evangelische Kinderkrippe in der Cappeler Straße eindrang steh nicht fest. Er erbeutete im Büro einen Laptop samt Dockingstation im Gesamtwert von 800 Euro. Der Einbruch passierte zwischen Freitag 14. Juli und Montag, 07. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Rollerdiebstahl

Am Montag, 07. August, um 20 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein vor vier Wochen (Montag, 10. Juli) zuletzt benutzter Roller weg war. Er hatte das Zweirad verschlossen im Marbacher Weg auf dem Parkplatz des pharmazeutischen Instituts abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem gestohlenen schwarzen Roller des Herstellers SEMPLY im Wert von 500 Euro. Am Roller befindet sich das Versicherungskennzeichen HAC 795. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Baucontainer aufgebrochen - Baumaschinen weg

Schwere Baumaschinen im Gesamtwert von fast 8500 Euro erbeuteten Einbrecher in einem Baucontainer in der Afföllerstraße. Der Bauzaun stellte offenbar ebenso wenig ein Hindernis dar, wie die Sicherung des Containers. Es fehlen u.a. eine Rüttelplatte, einen Stampfer, eine Verdichtungsramme und eine Trennmaschine. Aufgrund der Größe, Schwere und des Umfangs der Beute dürften der oder die Täter mit einem Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Die Baustelle ist in Höhe der Afföllerstraße 84. Die Tatzeit war am zurückliegenden Wochenende, zwischen 15 Uhr am Freitag und 07. 00 Uhr am Montag, 07. August. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Weipoltshausen - Gerüstteile gestohlen

In der Straße Zum Stoßberg stahlen Diebe auf dem Bürgersteig abgelegten Teile eines Baugerüsts im Wert von mindestens 1000 Euro. Das Verladen der Teile war zwischen 17.30 Uhr am Samstag, 05. August und 23 Uhr am Sonntag, 06. August. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um Mithilfe. Wer hat das Verladen der Gerüstteile gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Weimar - Frühzeitige Brandentdeckung verhindert größeren Schaden

Ein Landwirt entdeckte auf der Rückfahrt von seinem Acker einen brennenden Strohrundballen im Feld zwischen Kehna und Allna und rief sofort die Feuerwehr. Die war rechtzeitig da, so dass es gelang, ein Übergreifen auf weitere Ballen zu verhindern. Der entstandene Schaden blieb dadurch gering. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen kurz vor der Brandfeststellung in der Nacht zum Dienstag, 08. August, gegen 01.50 Uhr. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Schweinsberg - Wieder alkoholisiert am Steuer

Die Polizei erwischte am Montagnachmittag (07. August) in Schweinsberg einen 70 Jahre alten Mann, der erneut Auto gefahren war, obwohl er nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer seit Juli diesen Jahres keinen Führerschein mehr hat. Da der Mann zudem auch erneut unter Alkoholeinfluss stand - der Alkotest zeigte knapp unter einem Promille - muss der Mann mit einem erneuten Verfahren rechnen. Außerdem ist er jetzt sein Auto los. Die Polizei stellte den Pkw auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg mit dem Ziel der Einziehung sicher.

Marburg - Auseinandersetzung am Busbahnhof - Zeugen gesucht

Ein 22-jähriger Mann zeigte am Montag, 07. August, an, dass er gegen 23.10 Uhr, am Busbahnhof von vier oder fünf ihm unbekannten Männern geschlagen wurde. Der Mann erlitt keine sichtbaren Verletzungen. Das aus Pakistan stammende Opfer gab an, unvermittelt von den Männern, mutmaßlich Landsleute, angegriffen worden zu sein. Eine weitere Beschreibung der Männer konnte er nicht abgeben. Bei der Auseinandersetzung zerriss das Hemd des jungen Mannes.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Unfall am Rudolphsplatz - Gelbes Mountainbike kollidiert mit schwarzem Micra - Polizei sucht nach Unfallzeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Freitag, 28. Juli, um 08.35 Uhr, am Rudolphsplatz an der Einmündung zur Weidenhäuser Brücke ereignet hat. Beteiligt war eine 25-jährige Frau, die mit ihrem gelben Mountainbike mit einem schwarzen Nissan Micra kollidierte, an dessen Steuer ein 50-jähriger Mann saß. Bei dem unfallbedingten Sturz erlitt die Radlerin erhebliche Kopfverletzungen und kam ins Krankenhaus. Nach den bisherigen Ermittlungen kam die Radfahrerin vom Erlenring her über die Weidenhäuser Brücke. Der Nissan befand sich auf der Universitätsstraße auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Der Nissan stand neben einem Pritschenwagen vor der Rot zeigenden Ampel vor dem Rudolphsplatz und fuhr nach dem Wechsel auf Grün schneller los als der Pritschenwagen. Es kam dann zum Zusammenstoß mit der aus Sicht des Autofahrers von rechts kommenden Fahrradfahrerin. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des Pritschenwagens, der den Unfall eigentlich gesehen haben müsste, sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten

1. Rauschenberg - Polo in der Berliner Straße angefahren

Der Kotflügel vorne rechts ist eingedrückt, der Lack ebenfalls beschädigt. Die Reparaturkosten dürften bei mindestens 1200 Euro legen. Der betroffene blaue VW Polo stand zur fraglichen Zeit des mutmaßlichen Verkehrsunfalls am Montag, 07. August, zwischen 14 und 17 Uhr vor dem Anwesen Berliner Straße 1b. Möglicherweise kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision.

Nach ersten Erkenntnissen rangierte dort kurz vor Feststellung des Schadens ein schwarzer Kleinwagen für ein Parkmanöver. Der Pkw fiel bereits vorher auf, weil er zunächst ohne, dann aber mit roten Kennzeichen dort stand. Ob dieser Pkw allerdings auch den Unfallschaden verursacht hat, steht nicht fest. Hinweise zu diesem Auto bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0, die zudem etwaige Unfallzeugen bittet, sich zu melden.

2. Wiesenbach - Folgeunfall nach Unfallflucht

Irgendwann am zurückliegenden Wochenende (05.-07. August) kam ein Auto von Bad Laasphe kommend am Ortseingang von Wiesenbach von der Straße ab, brach einen Begrenzungspfosten ab und drückte das Ortseingangsschild um. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Hätte er den Schaden sofort gemeldet, wäre er zum einen um die Ermittlungen wegen Unfallflucht herumgekommen und hätte zum anderen einen Folgeunfall verhindern können.

Am Montag, 07. August, um 10.30 Uhr musste eine 53-jährige Frau just an dieser Stelle aus verkehrsbedingten Gründen ganz weit rechts fahren. Sie nutzte dabei mit den rechten Rädern den bewachsenen Grünstreifen und schlitzte sich beim Überfahren der scharfkantigen Reststücke des Begrenzungspfostens den Vorderreifen auf.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell