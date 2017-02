POL-MR: Junger Mann wird ausfällig;Schirm angezündet;Seat prallt gegen Baum;Unfallflucht vor Lebensmittelmarkt;Tritte gegen Außenspiegel; Zwei Autos zerkratzt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Junger Mann wird ausfällig

Marburg: Ohne Grund mischte sich ein unbeteiligter 19-Jähriger am späten Donnerstagabend, 2. Februar vor dem Hauptbahnhof in eine Verkehrskontrolle ein und beleidigte die eingesetzten Beamten auf das Übelste. Der aus dem Landkreis stammende Mann zeigte ein sehr sprunghaftes Verhalten und musste aufgrund seiner aggressiven Verhaltensweise mit Handschellen fixiert werden. Im Anschluss wurde er in eine Klinik eingewiesen.

Schirm angezündet

Marburg: Am Freitag, 3. Februar setzten Unbekannte zwischen 2 und 9.30 Uhr einen Brauereischirm vor einer Gaststätte am Hirschberg in Brand. Dabei entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Seat prallt gegen Baum

Stadtallendorf/Schweinsberg - L 3073: Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag, 2. Februar auf der Landesstraße 3073 musste eine 35-Jährige zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik transportiert werden. Die Frau fuhr um 15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza von Rüdigheim in Richtung Schweinsberg und kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Sie fuhr eine Böschung herunter und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3500 Euro.

Unfallflucht vor Lebensmittelmarkt

Neustadt: Am Freitagmorgen, 3. Februar fuhr ein Unbekannter zwischen 9 und 9.30 Uhr hinten links gegen einen schwarzen BMW und hinterließ einen Schaden von 2500 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hindenburgstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Tritte gegen Außenspiegel

Bad Endbach: Durch Tritte beschädigten Unbekannte am Donnerstagabend, 2. Februar in der Straße "Zum Kurmittelhaus" die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 450 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Gladenbach, Tel. 06462 - 91 68 130.

Zwei Autos zerkratzt

Biedenkopf: Gleich an zwei Fahrzeugen zerkratzten Randalierer in der Grünewaldstraße zwischen Dienstag, 24. Januar und Donnerstag, 2. Februar den Lack. Dabei verursachten die Unbekannten einen Gesamtschaden von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

