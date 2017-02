POL-MR: Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt

Stadtallendorf: Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt führten Beamte der Kriminalpolizei Marburg am Donnerstagabend, 2. Februar Jugendschutzkontrollen in verschiedenen Lokalen und an jugendtypischen Treffpunkten in der Kernstadt durch. Dabei stellten die Ordnungshüter diverse Zuwiderhandlungen nach dem Jugendschutzgesetz und dem Gewerberecht fest. Die Beamten nahmen eine Jugendliche, die sich in einem szenetypischen Lokal aufhielt, kurzfristig in Gewahrsam und übergaben sie an die Erziehungsberechtigten. Insgesamt wurden bei den abendlichen Kontrollen 48 Personen überprüft. Nach Angaben der eingesetzten Beamten kam es in einem Lokal in der Niederkleiner Straße - im Gegensatz zu früheren Kontrollen - zu auffallend vielen polizeikritischen Äußerungen und Verhaltensweisen. Teilweise konnten die Überprüfungen nur durch das energische Auftreten der Beamten durchgesetzt werden.

