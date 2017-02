POL-MR: Statt Handys gibt`s Mehl und Seife;Altpapier brennt in Garage;Lack beschädigt;Fünf Minuten Abwesenheit reichen Dieb aus;Einbrecher hebeln Fenster auf;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Statt Handys gibt`s Mehl und Seife

Marburg: Ein für die beiden Opfer nicht lohnenswerter Kauf ging am Mittwochnachmittag, 1. Februar in der Straße Am Rain " über die Bühne". Das Duo (16 und 18 Jahre alt) wurde gegen 18.45 Uhr von zwei in einem Auto sitzenden, südosteuropäisch aussehenden Männern angesprochen. Die mutmaßlichen Trickbetrüger boten den jungen Männern mehrere iPhones und iPads für einen Preis von 400 Euro an. Während der Verhandlungen gelang es den dubiosen Verkäufern, die in Taschen befindliche Ware unbemerkt gegen identische, mit vier Kilogramm Mehl und einem Stück Seife gefüllte Taschen auszutauschen und zu übergeben. Die Verdächtigen rissen letztendlich einem der Käufer das Geld aus der Hand und flüchteten danach mit einem grauen Kleinwagen der Marke Skoda mit italienischer Zulassung. Der Fahrer mit normaler Figur und Dreitagebart ist etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß und hat schwarze, kurze Haare, wobei das Deckhaar etwas länger ist. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer hellblauen Jeans. Der Mann sprach Spanisch, Italienisch und Englisch. Der Beifahrer sprach gebrochen Deutsch und ist etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß und wirkt etwas kräftiger als der Fahrer. Er hat graue, sehr kurze Haare, fast schon eine Glatze. Zeugen, die nähere Angaben zu den Tatverdächtigen und dem benutzten Skoda machen können, melden sich bitte bei der Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Tipps der Polizei: Lassen Sie sich niemals auf Geschäfte auf der Straße ein. Schon das Bauchgefühl sollte potentiellen Käufern sagen, dass hier etwas nicht stimmt. Seriöse Verkäufer sprechen Kunden niemals spontan auf der Straße an. Auch der günstige Preis sollte zu denken geben. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie dubiose Angebote auf der Straße erhalten.

Altpapier brennt in Garage

Marburg-Marbach: Altpapier brannte am späten Mittwochabend, 1. Februar in einer Garage in der Karl-Justi-Straße. Die Marbacher Feuerwehr löschte die Flammen ab. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 22.30 Uhr aus dem nach unten gezogenen Garagentor Qualm nach außen dringen und alarmierte die Feuerwehr. Bisher steht lediglich fest, dass ein Karton mit Altpapier in Flammen aufging. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch das Feuer wurden ein in der Garage abgestellter Pkw sowie die Innenwand beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 1100 Euro. Zeugen, denen am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kripo in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lack beschädigt

Marburg: Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten Randalierer am Mittwoch, 1.Februar zwischen 18 und 20.25 Uhr den Lack eines VW Golf. Der Rowdys verursachten bei dem rabiaten Vorgehen in der Uferstraße einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Fünf Minuten Abwesenheit reichen Dieb aus

Marburg: In der Karl-von-Fritsch-Straße schlug ein Unbekannter am Mittwoch, 1. Februar zwischen 16.50 und 16.55 Uhr die Seitenscheibe eines grünen Renault Megane ein. Der Dieb griff ins Innere und stahl eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche samt Inhalt. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher hebeln Fenster auf

Cölbe: In der Schillerstraße geriet am Mittwochnachmittag, 1. Februar ein Einfamilienhaus in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Schränke im Inneren. Dabei erbeuteten die Diebe ein iPad, ein McBook, eine Armbanduhr sowie Schmuck. Zeugen, denen rund um das Wohnhaus verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Verteilerkasten angefahren

Marburg: Bereits vor mehreren Wochen fuhr ein Unbekannter im Sachsenring gegen einen Verteilerkasten der Stadtwerke und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Festgestellt wurde der Schaden bereits am Mittwoch, 28. Dezember. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell