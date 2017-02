POL-MR: Wieder Anrufe angeblicher Polizeibeamter; Betrunkener randalierte; Ladendiebstahl im Schuhgeschäft - Zeuge gesucht ; Taschendiebstahl; VW Touran verkratzt; Unfallfluchten Zeugen gesucht!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Landkreis - Wieder Anrufe angeblicher Polizeibeamter

Zum wiederholten Male meldeten sich am Dienstag, 31. Januar, Anrufer und gaben sich als Polizeibeamte aus. Wieder waren es offensichtliche Betrüger, die wohl nur das Ziel haben, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Diesmal riefen sie mehrfach im Hinterland an. Glücklicherweise reagierten die Anrufer richtig und legten auf. "Die Polizei sowie andere Behörden und seriöse Betriebe erfragen am Telefon niemals, weder mit direkten noch mit indirekten Fragen, nach persönliche Daten, Lebensumständen oder vorhandenen Vermögenswerten und ihre Aufbewahrung!" Die Polizei empfiehlt, grundsätzlich nicht auf Telefonate zu reagieren, die mit einer Geldforderung oder der Bitte um Geld oder gar mit der Bitte um Übergabe von Geld oder Wertgegenständen enden. "Kein Geld an völlig fremde Menschen übergeben und kein Geld überweisen, erst recht nicht auf unbekannte oder gar im Ausland befindliche Konten und auch nicht über Geldtransferdienste."

Die Anrufer, die sich als Polizeibeamte ausgeben, benutzten zur Glaubwürdigkeit nicht unbedingt gängige Allerweltsnamen. Sie kommen am Telefon durchaus selbstbewusst und überzeugend rüber und was sie sagen klingt nachvollziehbar und plausibel. Die Story, oftmals heißt es z.B. "In der Nähe wurde eingebrochen. Die Täter wurden festgenommen und bei der Durchsuchung stieß man auf Unterlagen, die nunmehr zu dem Telefonat führten", ist frei erfunden und entbehrt jeder Grundlage. Die sich anschließenden Fragen wie "Können Sie sich denn vorstellen, auch Opfer eines Einbruchs zu werden?" "Gäbe es denn bei Ihnen etwas zu holen?" usw. dienen ausschließlich dem Zweck, an Informationen entweder für einen Betrug oder einen Einbruch zu kommen. "Lassen Sie sich auf ein solches Gespräch gar nicht erst ein! Fragen Sie nach dem Namen des Anrufers und seiner Dienststelle oder Arbeitsstelle. Ermitteln Sie selbst eine Erreichbarkeit und rufen Sie zurück."

Marburg - Betrunkener randalierte

Am Dienstag, 31. Januar, nahm die Polizei um etwa 21.45 Uhr in der Frauenbergstraße einen 37-jährigen Mann zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Er hatte zuvor schon in der Schwanallee mit Bierflaschen ums sich geworfen, wobei eine durch ein offenes Fenster in eine Wohnung blieb und unversehrt blieb. Zwei weitere zerschellten auf der Straße. In der Frauenbergstraße hatte er dann im Vorraum eines Geldinstituts gewütet und weitere Flaschen gegen ein Auto geworfen. Zumindest an einem Auto in der Frauenbergstraße entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Den Rest der Nacht verbrachte der alkoholisierte Mann in der Ausnüchterungszelle.

Wehrda - Ladendiebstahl im Schuhgeschäft - Zeuge gesucht und Hinweise erbeten

Die Polizei ermittelt nach einem Ladendiebstahl vom Mittwoch, 25. Januar, gegen 15.15 Uhr, sucht einen wichtigen Zeugen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der geflüchteten Tatverdächtigen führen könnten. Dabei handelt es sich um zwei Männer und eine Frau mit roten Haaren, die in Begleitung eines Hundes waren. Das Trio griff im Vorbeigehen zu und stahl aus der Außenauslage des Schuhgeschäfts in der Industriestraße mehrere Paar Hausschuhe.Angaben zum Alter, zur Größe, zur Bekleidung oder zur Hunderasse waren nicht möglich. Der gesuchte Zeuge hatte eine Mitarbeiterin des Schuhgeschäfts über den Diebstahl informiert. Der Zeugen ordneten alle drei allerdings dem Obdachlosenmilieu zu und teilte mit, dass alle drei zum angrenzenden Lebensmittelmarkt hin verschwanden. Von diesem wichtigen Zeugen, von dem leider der Name nicht bekannt ist, erhofft sich die Polizei weitere Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen.

Friedensdorf - Taschendiebstahl

Obwohl die 18-jährige Besitzerin ihre Umhängetasche bei der Veranstaltung der Feuerwehr Friedensdorf direkt am Körper trug, gelang es einem Taschendieb das Handy daraus zu stehlen. Der Diebstahl war am Sonntag, 29. Januar, zwischen 03 und 03.30 Uhr in der Gärtnerstraße im Feuerwehrgerätehaus. Der jungen Frau wurde ein Motorola Moto G 2 gestohlen. Hinweise auf etwaige Tatverdächtige konnte sie nicht geben. Möglicherweise gibt es ja unter den noch anwesenden Besuchern Zeugen des Diebstahls. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wehrda - VW Touran verkratzt

Am Mittwoch, 01. Februar, zwischen 07 und 13 Uhr, verkratzte jemand die komplette Seite von einem VW Touran. Der Pkw stand zur Tatzeit am Hebronberg. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten Zeugen gesucht!

1. Marburg - Flucht auf dem Bibliotheksparkplatz

Am Dienstag, 31. Januar kam es zwischen 11.15 und 13 Uhr auf dem Parkplatz der Universitätsbibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer hatte einen blauen Opel Mokka auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher des Schadens in Höhe von mindestens 1500 Euro hinterließ weder eine Nachricht am Opel noch rief er die Polizei oder meldete den Unfall dort. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Müllcontainer auf Parkplatz angefahren

Am Montag, 30. Januar, um 08 Uhr war der Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro da. Der Zeitpunkt der Verursachung steht allerdings nicht fest. Der unfallbeschädigte Müllcontainer stand auf dem Messeparkplatz in der Afföllerstraße hinter dem Spielwarengeschäft. Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Marburg - 2000 Euro Schaden am grauen Toyota Corolla

Beim Abbiegen aus der Straße Am Grün nach rechts auf die Universitätsstraße kam es am Mittwoch, 01. Februar, gegen 09.55 Uhr zu einer Kollision der nebeneinander fahrenden Autos. Die 73-jährige Fahrerin eines grauen Toyota Corolla hatte den linken Fahrstreifen der Straße Am Grün benutzt, der andere Wagen den rechten. Beide Autos hatten zunächst vor der roten Ampel gestanden. Beim Abbiegen kam es zum Unfall, durch den auf der Beifahrerseite des Toyotas an Kotflügel und Tür einen Schaden von mindestens 2000 Euro entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell