POL-MR: Tödlicher Verkehrsunfall - Radfahrerin von Lkw-Anhänger überrollt - Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und Polizei Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Radfahrerin von Lkw-Anhänger überrollt

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und Polizei Marburg

Eine 28-jährige Frau erlitt bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße tödliche Verletzungen. Die Radfahrerin war am Mittwoch, 01. Februar, gegen 10.30 Uhr, aus noch unbekannten Gründen unter den Anhänger eines Lastwagens geraten und wurde überrollt. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachverständigen an.

Nach Zeugenaussagen befuhr ein 31-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug mit Anhänger die mittlere Fahrspur der Bahnhofstraße, die im Weiteren nach links in die Elisabethstraße führt. Die Radfahrerin nutzte auf der dreispurigen Einbahnstraße den rechten Fahrstreifen, der als Abbiegespur in den Wehrdaer Weg mündet. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in Höhe der Post zur Kollision, bei welcher die Radfahrerin unter den Anhänger geriet. Ein Rettungswagen brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus, wo sie den Verletzungen erlag. Die Bahnhofstraße war zwischen Robert-Koch-Straße und Elisabethstraße bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftbilder.

