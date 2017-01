POL-MR: Rohbaumaterialien zerstört

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Rohbaumaterialien zerstört

Zwischen Freitag, 27. und Montag, 30 Januar zerstörten Unbekannte in einem Rohbau in der Friederich-Ebert-Straße mehrere Wannenträger aus Styropor. Sie richteten damit einen Schaden von mindestens 600 Euro an. Die Wannenträger standen verteilt in vier Wohnungen. Der oder die Täter transportierten sie in eine Wohnung im sechsten Stock und zerstörten sie dann dort. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Rohbau am Beginn der Straße bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell