POL-MR: Glatteis im Landkreis Marburg-Biedenkopf; Ausweichmanöver endet mit Unfall; Unfallfluchten - Zeugen gesucht!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Verkehrsunfälle

Glatteis im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Am Montagmorgen (30. Januar) gab es trotz der Glätte durch den einsetzenden Regen nur wenige gemeldete Verkehrsunfälle im Landkreis. In der Dünsbergstraße in Cappel rutschte eine Autofahrerin gegen ein parkendes Auto und eine Mülltonne. Es blieb bei leichten Sachschäden. In Dautphetal Holzhausen am Hünstein war es eine Leitplanke, die die Rutschpartie eines Autos stoppte. Auch hier entstand ein nur geringer Sachschaden. Etwa anders verlief es in Kleingladenbach. Dort war die Kreisstraße 107 unfallbedingt von kurz vor 7 Uhr bis um kurz nach 09 Uhr zwischen Kleingladenbach und Breidenbach voll gesperrt. Der 9-jährige Mitfahrer eines roten VW Busses erlitt leichte Verletzungen. Der 67-jähriger Fahrer fuhr mit dem Tansporter auf der Kreisstraße von Breidenbach nach Kleingladenbach. Etwa einen Kilometer vor Kleingladenbach sah er zwei Omnibusse mit Warnblinklicht und verringerte deswegen die eigene Geschwindigkeit. Der Transporter geriet ins Rutschen, schlidderte die Böschung entlang, überschlug sich einmal, landete wieder auf allen vier Rädern und blieb mit vermutlichem Totalschaden (ca. 10.000 Euro) auf der Straße stehen. Ein Krankenwagen brachte das augenscheinlich leicht verletzte Kind zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die beiden Linienbusse waren kurz zuvor auf der plötzlich glatten Straße ins Rutschen geraten. Zwar konnten beide Busfahrer noch anhalten, jedoch schwenkte kurz vor dem Anhalten das Heck des einen Busses nochmal aus, sodass es zur Kollision mit letztlich geringem Gesamtschaden (ca. 1500 Euro) kam. Verletzte gab es bei diesem Unfall nicht.

Amöneburg - Ausweichmanöver endet mit Unfall

Ein Ausweichmanöver zur Verhinderung eines schweren Verkehrsunfalls endet für einen 27-ährigen im Krankenhaus. Zwar schaffte er es, die Kollision mit dem anderen Auto zu verhindern, allerdings kam sein Auto von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Er selbst kam asprechbar,aber schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Unfall war am Freitag, 27. Januar, gegen 16 Uhr auf der Landstraße 3073 an der Einmündung zur Kreisstraße 29 nach Amöneburg. Aus der Kreisstraße heraus beabsichtigte der 63-jährige Fahrer eines Honda nach links auf die Landstraße abzubiegen. Für den Hondafahrer gilt an der Einmündung "Vorfahrt Gewähren". Zeitgleich mit dem Abbiegen näherte sich auf der Landstraße aus Sicht des Hondafahrers von links der 27-Jährige mit seinem grauen 3´er BMW. Der BMW-Fahrer wich aus, vermied die unmittelbare Kollision, verlor dabei aber die Herrschaft über sein Auto und geriet ins Schleudern. An dem BMW entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 15000 Euro.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht!

1. Stadtallendorf - Flucht nach Parkplatzrempler

Ein 48-jähriger Stadtallendorfer stellte seinen silbernen Opel Corsa am Samstag, 28. Januar, um 05.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines großen Werks in der Niederkleiner Straße ab. Als er nach dem Frühdienst um 14.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er an der Fahrertür frische Unfallschäden. Weder fand er einen Zettel an der Scheibe noch hatte sich der Verursacher bei der Polizei gemeldet. Am Opel entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

2. Stadtallendorf - Parkplatzrempler II

Der hinten links am Radkasten und dem Radlauf beschädigte graue VW Golf Sportsvan stand zur Unfallzeit am Donnerstag, 26. Januar, ab etwa 10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Lebensmittelmarktes in der Straße des 17. Juni. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Der 72-jährige Fahrer war nach dem Einkauf gleich Heim nach Erksdorf gefahren und hat den Golf in die Garage gestellt. Dort bemerkte er den Unfallschaden am folgenden Freitagmorgen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

3. Stadtallendorf - Parkplatzrempler III

...und noch ein Zeugenaufruf im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einer Unfallflucht nach einem Parkplatzrempler. Diesmal stand der betroffene schwarze Audi Q7 in einer der schrägen Parkbuchten vor dem Anwesen der Albert-Schweitzer-Straße 20. Zur Kollisison kam es vermutlich beim Ausparken. An der Fahrertür des Audis entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Dringend verdächtige, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein ist ein silberner Ford. Zum Kennzeichen des Ford ist leider nichts bekannt. Wer kann Hinweise geben zu einem frisch beschädigten Ford mit womöglich schwarzer Fremdfarbe auf dem silbernen Auto. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

4. Marburg - Unfall bei Ausweichmanöver wegen Fahrstreifenwechsel Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag, 27. Januar, gegen 14.05 Uhr auf der Stadtautobahn auf dem Stück zwischen Marburg Mitte und Marburg Süd ereignet hat. Ein Auto beabsichtigte knapp 150 Meter vor der Ausfahrt Marburg Süd/Cappel einen Fahrstreifenwechsel, um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen. Der die linken Spur bereits nutzende 25-jährige Mann bremste stark und wich mit seinem roten Golf aus. Es kam zur Kollision mit der Leitplanke. Der andere Autofahrer hatte das Überholmanöver abgebrochen und die Stadtautobahn an der Anschlussstelle Marburg Süd verlassen. An Golf und Leitplanke entstanden Gesamtschäden in Höhe von mindestens 5300 Euro. Bei dem mutmaßlich unfallverursachenden Auto handelt es sich möglicherweise um einen VW, einen Touran oder Sharan, circa 3- 4 Jahre alt, silber/grau/anthrazit mit Marburger Kennzeichen. Am Steuer saß ein ca. Mitte 40 Jahre alter Mann mit braunen, kurzen Haaren. Er hatte weder Bart noch Brille und keine auffällige Figurmerkmale. Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem beschrieben beteiligten Auto und/oder dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell