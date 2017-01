POL-MR: Parkplatzrempler;Zeugen nach Unfall gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Parkplatzrempler

Marburg-Wehrda: Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Industriestraße ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. In Nähe einer Imbissbude fuhr ein Unbekannter am Mittwoch, 25. Januar zwischen 10.10 und 11.30 Uhr gegen einen weißen Skoda Fabia und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei sicherte blauen Lackabrieb, der von dem Verursacher stammen dürfte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Zeugen nach Unfall gesucht

Marburg: Bereits zwischen Dienstag, 10. Januar, 6.30 Uhr und Mittwoch, 11. Januar, 6.30 Uhr krachte eine Unbekannter mit seinem Wagen in der Straße "Am Vogelherd" in einen Zaun und kümmerte sich offenbar nicht weiter um den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Geschehen am alten Friedhof in Cappel. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell