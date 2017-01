POL-MR: Mann mit Messer leicht verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Mann mit Messer leicht verletzt

Biedenkopf Am Dienstag, 24. Januar, kam ein 28-jähriger Mann mit einer durch ein Messer verursachten Verletzung ins Krankenhaus. Es besteht ein dringender Tatverdacht gegen eine noch am Tatort vorläufig festgenommene, stark alkoholisierte 17-Jährige. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr in einer Wohnung in der Stadt. Nach den ersten Ermittlungen befanden sich darin mehrere Personen, die gemeinsam Alkohol konsumierten. Aus derzeit unbekannten Gründen kam es am Nachmittag zu einem Streit. Hierbei verletzte die junge Frau den 28-Jährigen leicht am Oberkörper. Das Opfer konnte das Krankenhaus noch am Abend nach entsprechender ärztlicher Versorgung verlassen. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den genauen Hintergründen dauern an.

Jürgen Schlick

