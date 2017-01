POL-MR: Marburg - Autofahrer unter Drogeneinfluss;Wehrda - Reifen platt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Audi mit dem Hamburger Kennzeichen fiel der Streife wegen der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit auf. Bei der Kontrolle in der Nacht zum Mittwoch, 25. Januar, um 00.20 Uhr, ergab sich dann der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der 22-jährige Mann musste mit zur Blutprobe. Er muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Wehrda - Reifen platt

Als die 47-jährige Besitzerin am Montag, 23. Januar, gegen 14 Uhr zu ihrem braunen Peugeot zurückkehrte, konnte sie nicht wegfahren, weil der hintere linke Reifen platt war. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Reifen mutwillig plattgestochen wurde. Das Auto hatte die Frau erst um 13.30 Uhr auf dem Alkoni-Parkplatz in der Industriestraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell