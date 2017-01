POL-MR: Dachstuhl abgebrannt; Fenster eingeworfen; Graffitisprüher erwischt; Einbrüche; Vier platte Reifen; Autoaufbruch an der Sonnenblickallee; Unfälle und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Bortshausen - Dachstuhl abgebrannt

Ein Anwohner bemerkte am Montag, 23. Januar, gegen 21.35 Uhr, Feuerschein im Obergeschoss eines Fachwerkhauses in der Bodenfeldstraße und benachrichtigte sofort die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr rettete zwei Hunde unverletzt aus dem Gebäude. Alle vier Bewohner waren zur Brandzeit nicht daheim. Sie kommen zunächst bei Nachbarn und Freunden unter, das das Haus durch den Brand zumindest mal vorübergehend unbewohnbar ist. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg untersuchen den Brandort, sobald ein gefahrloses Betreten wieder möglich ist. Da dies bislang nicht der Fall ist, lassen sich derzeit noch keine Aussagen zur Brandursache machen. Nach ersten vorläufigen und groben Schätzungen dürfte durch das Feuer ein Gesamtschaden in deutlich fünfstelliger Höhe entstanden sein.

Neustadt - Fenster eingeworfen

In der Nacht zum Dienstag, 24. Januar, kam es durch Steinwürfe zu zwei beschädigten Fensterscheiben am Verwaltungsgebäude der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Niederkleiner Straße. Verantwortlich war ein betrunkener 30-jähriger Bewohner.

Marburg - Graffitisprüher erwischt

Mit noch frischer schwarzer Farbe an den Händen und zwei weiteren Farbdosen im Rucksack traf die Polizei einen 38-jährigen Mann noch in unmittelbarer Tatortnähe an. Der polizeibekannte Mann steht unter dem dringenden Verdacht am Montag, 23. Januar, gegen 19 Uhr, in einem Haus in der Sudetenstraße ca. 20 Quadratmeter des Hausflurs mit beleidigenden Sprüchen beschmiert zu haben.

Gladenbach Erdhausen - Einbruchsversuch in Kindergarten

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs, der wohl schon vor Mittwoch, 18. Januar passiert sein muss. Der durch die Hebelei an der Tür entstandene Schaden beträgt 500 Euro. Tator war der Kindergarten in der Straße Im Seckbach. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130 oder die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe-Schönstadt - Einbrüche in Schuppen

Die Spuren deuten darauf hin, dass der zweimalige Einbruch in den Schuppen der Tankstelle an der Marburger Straße wohl der Flucht vor den eisigen Temperaturen diente. Zwar fehlt nichts, allerdings zerstörte der Einbrecher zwei Vorhängeschlösser und diverse, gelagerte Autoscheiben, sodass ein Gesamtschaden von mindestens 500 Euro entstand. Beide Einbrüche waren zwischen Samstag, 21 und Montag, 23. Januar, jeweils zwischen 19 und 04.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Vier platte Reifen

In der Zeit von 19.40 Uhr am Sonntag bis 15.20 Uhr am Montag, 23. Januar zerstörte ein noch unbekannter Täter alle vier Reifen eines grauen VW Polo mit HSK-Kennzeichen. Das Auto parkte in dieser Zeit in der Hedwig-Jahnow-Straße auf dem Parkplatz des Anwesens 23. In den Seiten eines jeden Reifens war ein deutlicher Einstich zu sehen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Autoaufbruch an der Sonnenblickallee

Der betroffene schwarze Chevrolet Aveo parkte zur Tatzeit zwischen 20.15 Uhr am Freitag und 10.20 Uhr am folgenden Montag, 23. Januar auf dem Parkplatz der Sonnenblickallee 9b. Ein Dieb drang in das Auto ein, durchwühlte das Handschuhfach und stahl eine LED-Taschenlampe mit einem Farbwechsellicht. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfälle und Unfallfluchten

Marburg - Unfall Bahnhofstraße/Robert-Koch-Straße - 2 Verletzte - Hoher Schaden

Eine Frau mit schwereren, eine mit leichteren Verletzungen und zwei erheblich beschädigte Autos waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag, 23. Januar, um 23 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Robert-Kochstraße/Rosenstraße. Die 32-jährige Frau aus Marburg fuhr mit ihrem schwarzen VW Golf auf der Robert-Koch-Straße und wollte wohl geradeaus weiter in die Rosenstraße. Ein 33-jähriger Mann aus Bad Endbach benutzte mit seinem schwarzen Audi Kombi die Bahnhofstraße stadteinwärts. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei ein Auto abgewiesen wurde und gegen ein im Boden verankerten Metallabfalleimer und ein Verkehrsschild prallten. Das Schild knickte dabei so um, dass die obere Spitze die Schaufensterscheibe der Bäckerei beschädigte. Die 21-jährige Mitfahrerin im Audi erlitt leichte Verletzungen. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel auf der Robert-Koch-Straße lediglich für die Rechtsabbieger grünes Licht. Für den Geradeausverkehr (Fahrtrichtung der Golffahrerin) und die Linksabbieger sei es Rot gewesen. An beiden Autos entstanden wohl wirtschaftliche Totalschäden (Gesamtfahrzeugschaden: mindestens 15.000 Euro). Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige ins Krankenhaus.

Wittelsberg - Unfall an der Einmündung

Am Montag, 23. Januar, kam es um 14.50 Uhr an der Einmündung der Landstraße 3048 auf die Kreisstraße 121 nach Wittelsberg zu einem Verkehrsunfall. An den beteiligten Fahrzeugen, einem VW Touran und einem VW Passat Kombi, entstand ein Gesamtschaden von mindestens 18.500 Euro. Ein Rettungswagen brachte die 23-jährige Passatfahrerin aus Bad Laasphe zur Untersuchung der eher leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 85-jährige Fahrer des Touran blieb unverletzt. Der Senior kam aus Wittelsberg und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Landstraße 3048 abzubiegen. Zeitgleich näherte sich aus seiner Sicht von links der Passat auf der bevorrechtigten Landstraße. Nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet fuhr der Touranfahrer in den Einmündungsbereich hinein. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Der abgewiesene Passat prallte links in die Leitplanke. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wetter - Zaun beschädigt und weggefahren

Auf der winterglatten Straße rutschte ein Auto in den Zaun der Grundstückszufahrt zum Anwesen Frankenberger Straße 15a. Beim Wegfahren überfuhr das Auto dann zusätzlich noch eine Stange um. Der Schaden beläuft sich für den Grundstückbesitzer auf mindestens 500 Euro. Die Unfallflucht passiert zwischen Mittwoch, 18 und Samstag, 21. Januar. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell