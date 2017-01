POL-MR: Langes Holz = Schweres Holz

1 weiterer Medieninhalt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Langes Holz = Schweres Holz

Landkreis - Der Langholztransporter, der am Montag, 23. Januar auf der Bundesstraße 3 bei Schönstadt in die Kontrollstelle des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf geriet, hatte nicht nur so richtig lange, sondern auch so richtig schwere Stämme verladen. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht nach einer Überladung aussah, weil ja nach oben hin noch Platz zwischen den Rungen war, das Ergebnis der Waage war eindeutig. Mit den über 20 Meter langen Stämmen betrug das Gesamtgewicht des aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg stammenden Langholztransporters bei erlaubten 40 satte 52 Tonnen. Weiter ging die Fahrt also erst, nach dem Abladen des Übergewichts. Dazu müssen Fahrer und Halter noch mit Bußgeldern in dreistelliger Höhe und mit Punkten rechnen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell