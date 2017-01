POL-MR: Gefährliche Dachlast!

1 weiterer Medieninhalt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Gefährliche Dachlast!

Wie gefährlich eine Schnee oder insbesondere eine Eislast auf einem Fahrzeug sein kann, zeigt sehr eindrucksvoll ein Unfall, der glücklicherweise glimpflich ausging, der aber deutlich schlimmer hätte enden können. Der Unfall war auf dem Erlenring kurz hinter der Weidenhäuser Brücke. Ein fast 80 x 50 Zentimeter großer Eisblock hatte sich in der leichten Kurve wohl vom Fahrzeugdach gelöst. Der Klotz flog quer über den zur Unfallzeit Gott sei Dank leeren Gehweg und knallte dann mit einer derartigen Wucht gegen einen in einem Sandstein verankerten Pfosten, dass der Sandstein dadurch regelrecht aufplatzte. (siehe Bilder!) Nach den Ermittlungen muss der mutmaßliche Lastwagen oder Lastwagen mit Anhänger über die Weidenhäuser Brücke stadtauswärts gefahren sein. Die dortige leichte Linkskurve in Fahrtrichtung reichte dann aus, um das gelöste Eis nach rechts herunterstürzen zu lassen. Die genaue Unfallzeit steht nicht fest, könnte aber zwischen 16 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Sonntag, 22. Januar liegen. Am Sonntag fiel der Eisblock erstmals auf. Den entstandenen Schaden bemerkte man erst am Montag, gegen 09 Uhr bei genauerem Hinsehen. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bilder des Eisblocks und des Schadens befinden sich im Internet unter www.polizeipresse.de

Martin Ahlich

