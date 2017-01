POL-MR: Mercedes verkratzt - 1000 Euro Schaden

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf - Mercedesverkratzt - 1000 Euro Schaden

Wer hat zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am Donnerstag, 19. Januar in der Theodor-Heuss-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung an einem dunkelblauen Mercedes stehen könnten? An der C-Klasse entstand durch das Verkratzen des Lacks ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Pkw stand zur fraglichen Zeit auf dem Parkstreifen vor dem Anwesen Nr. 4. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

