POL-MR: Einbrüche; Streit; Über 1,8 Promille um 11 Uhr; Rotlicht missachtet! Ein Verletzter und 20.000 Euro Schaden; Auffahrunfall wegen tiefstehender Sonne

Marburg-Biedenkopf (ots) - Großseelheim - Einbruch in Tankstelle gescheitert

In der Nacht zum Mittwoch, 18. Januar, versuchte ein Einbrecher zwischen 01 und 06 Uhr in die Tankstelle im Marburger Ring in Großseelheim einzubrechen. Zurück blieben ein beschädigter Türgriff und Spuren an der Tür, die auf ein versuchtes Eintreten hindeuten. Die Tür blieb jedoch zu, der Sachschaden gering und der Einbrecher draußen und ohne Beute. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Einbruch in Reisebüro

In der Nacht zum Freitag, 20. Januar, kam es gegen 00.35 Uhr in der Niederkleiner Straße zu einem Einbruch in ein Reisebüro. Eine Scheibe war eingeschlagen, alles war durchwühlt und der Einsatz der Registrierkasse fehlt. Allein der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Art und Umfang der Beute stehen noch nicht genau fest. Definitiv fehlen aber diverse Geldbörsen. Nach ersten Schätzungen stahlen der oder die Einbrecher Gegenstände im Wert von mindestens 3000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel. 06421/406-0.

Marbach - Einbruchsversuch am Engelsberg

Die Kriminalpolizei Marburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Ziel war ein Einfamilienhaus in der Straße Am Engelsberg. Eindeutige Aufbruchspuren befanden sich an der Haustür, an welcher dadurch ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Tatzeit war am Donnerstag, 19. Januar, zwischen 09 und 14 Uhr. Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Streit

Am Donnerstag, 19. Januar, war die Polizei um kurz nach 20 Uhr wegen eines Streits im Einsatz in der Kasseler Straße. Am Einsatzort ließ sich weder klären, warum es zum Streit kam, noch ließ sich die angebliche Schreckschusswaffe finden, mit der einer in der Wohnung geschossen und gedroht haben soll. Beide Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss und keiner wies eine offensichtliche Verletzung auf. Der Alkotest des Mannes zeigte satte 2,89, der der Frau auch immerhin noch 1,89 Promille an. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in der Ausnüchterungszelle.

Marburg - Über 1,8 Promille um 11 Uhr

Die Polizei Marburg zog am Freitag, 20. Januar, am Richtsberg eine 67-jährige Frau aus dem Verkehr, die erheblich alkoholisiert Auto gefahren ist. Ihr Alkotest um 11 Uhr zeigte 1,89 Promille an. Die tatsächliche Blutalkoholkonzentration wird das Ergebnis der veranlassten Blutprobe bringen. Der Führerschein bleibt jedenfalls zunächst mal bei der Polizei.

Wetter - Rotlicht missachtet! Ein Verletzter und 20.000 Euro Schaden bei Unfall

Aufgrund von Zeugenaussagen steht fest, dass es am Donnerstag, 19. Januar, um 15.35 Uhr an der großen Kreuzung in Wetter (B 252/Bahnhofstraße/Burgwaldstraße) zu einem Verkehrsunfall kam, weil ein Autofahrer das Rotlicht für seine Richtung missachtete. Bei dem Unfall blieb der 29-jährige mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt. An seinem weißen Audi A4 Kombi entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der Mann aus Coburg fuhr auf der Bundesstraße 252 von Münchhausen nach Cölbe und fuhr dabei trotz Rotlichts der Ampel in die Kreuzung hinein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem aus seiner Sicht von rechts, also von der Bahnhofstraße aus Wetter, kommenden schwarzen Golf. Der 22-jährige Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Wie beim Audi entstand auch am Golf ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Stadtallendorf - Auffahrunfall wegen tiefstehender Sonne

Am Donnerstag, 19. Januar ereignete sich auf der Niederkleiner Straße ein Auffahrunfall, weil ein Autofahrer nach eigenen Angaben aufgrund der tief stehenden Sonne das Bremsen der vorausfahrenden Autos zu spät bemerkte. Zwei Autos hatten vor ihm angehalten, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der24-jährige Fahrer eines weißen Ford Transit fuhr zunächst ins Heck eines grauen E-Klasse Daimlers und schob diesen dadurch auf den davor stehenden weißen VW Phaeton. Die 55-jährige Mercedesfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Transitfahrer und der 67-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. Der gesamtschaden beträgt mindestens 7500 Euro.

