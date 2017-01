POL-MR: Versuchter Einbruch ; Bettler am Straßenrand; Platte Reifen; Ladendieb "tauscht" Schuhe; Schwerer Unfall - Polizei sucht Zeugen; Unfallfluchten - Zeugen gesucht!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wetter - Versuchter Einbruch - Fenster und Terrassentür blieben dicht

Dank der Widerstandsfähigkeit der Terrassentür und des Fensters kam ein Einbrecher eben nicht in das Einfamilienhaus in der Goethestraße. Die deutlichen Hebelspuren bedeuteten dennoch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Tatzeit lässt sich bislang nur einschränken auf die Zeit zwischen Sonntag, 01 und Sonntag, 15. Januar. Der oder die Täter "arbeiteten" ausschließlich auf der Rückseite des nur teilweise umzäunten Grundstücks. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wenkbach - Bettler am Straßenrand

Auf eine bekannte Art und Weise versuchte ein 38-jähriger Mann Geld zu erbetteln. Sein Pech: Er geriet an einen Polizeibeamten und flog dadurch auf. Der graue Opel Astra stand als scheinbar liegengebliebenes Auto am Straßenrand an der Bundesstraße 255 an der Anschlussstelle nach Wenkbach. Der Fahrer stand daneben und mühte sich, andere Autofahrer anzuhalten. Dem Beamten, der in seiner Freizeit unterwegs war, erzählte er dann die bekannte Geschichte von fehlendem Bargeld und inaktiver EC-Karte und bat um das nötige Geld für die Tankfüllung, um den Heimweg fortsetzen zu können. Das Angebot mit ihm zur Tankstelle zu fahren, um einen Reservekanister zu füllen, lehnte er aber ab. Tatsächlich war der Mann aber nur darauf aus, Geld zu erbetteln. Sein Tank hatte durchaus noch genügend Kraftstoff für den Weg zur Tankstelle. Etwaige Betroffene, die durch das Verhalten des Mannes am Straßenrand gefährdet wurden und/oder Opfer, die aufgrund der falschen Angaben Geld gaben und sich nun betrogen fühlen, werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf - Platte Reifen

Zwischen Freitag, 13 und Montag, 16. Januar stachen Unbekannte die beiden Reifen auf der Fahrerseite eines blauen Ford Fiesta platt. Der Wagen parkte in der Zeit in der Richard-Wagner-Straße 17. An gleicher Stelle war das gleiche Auto schon mal Ziel einer Sachbeschädigung durch Plattstechen von Reifen. Diese erste Tat mit drei platt gestochenen Reifen passierte von Mittwoch, 07 auf Donnerstag, 08. Dezember. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Wehrda - Ladendieb "tauscht" Schuhe

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb, der am Dienstag, 17. Januar, um kurz vor 16 Uhr in einem Schuhgeschäft im Industriegebiet von Wehrda (Cölber Straße) seine Schuhe "tauschte". Die Verfolger verloren den dunkelhäutigen Mann auf der anderen Straßenseite bei einem Möbelgeschäft aus den Augen. Er war ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte schwarze kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eher eine Übergangs- als eine Winterjacke, und eine schwarze Hose. Die Füße steckten in neuen grauen "Nightgazer" Nike-Turnschuhen mit weißen Sohlenrändern. Die alten Schuhe der Marke Basecamp hat er nach dem Anprobieren der neuen Schuhe einfach stehen lassen. Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Mengsberg/Florshain - Schwerer Unfall - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 18. Januar, kam es gegen 19.10 Uhr auf der Kreisstraße 17 zwischen Mengsberg und Florshain zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte 21-jährige Frau aus Neustadt aus ihrem VW Golf befreien. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 23 Jahre alte Fahrer des anderen beteiligten Autos, eines weißen Mercedes Kombi blieb unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Die junge Frau fuhr von Florshain nach Mengsberg und kam dem entgegenkommenden Mercedesfahrer nach dessen Aussage weit auf seiner Fahrspur entgegen. Er wich zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes aus, sodass es "nur" noch zur Kollision der Spiegel kam. Im Rückspiegel beobachtete der Mann dann, dass der Golf ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Er wendete sofort, rief Polizei und Feuerwehr und kümmerte sich um die Verletzte. Wer fuhr zur Unfallzeit noch auf der Kreisstraße 17 zwischen Mengsberg und Florshain? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zu den Fahrweisen des grauen Golf und des weißen Mercedes Kombi machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht und Hinweise erbeten!

1. Marburg - Beim Ausparken angestoßen

Die Kollision erfolgt vermutlich beim Ausparken. An dem blauen Subaru Legacy entstand hinten links ein Schaden von mindestens 800 Euro. Der Subaru mit dem HR-Kennzeichen parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 18. Januar, zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße vor dem Anwesen Nr. 8. Der Unfallverursacher parkte aus, streifte das Heck und fuhr dann Richtung Elisabethstraße weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

2. Marburg - Flucht beim toom-Markt

Der hinten links leicht beschädigte, orangefarbige Ford Focus Turnier parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 18. Januar, gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in der Afföllerstraße. Beim Einparkten stand neben dem Ford ein rückwärts eingeparkter dunkelroter Mazda. Am Steuer saß ein Mitte 50-jähriger Mann mit auffälligem, leicht rötlichem Bart. Später war der Schaden am Ford auf der Seite, auf der dieser Mazda gestanden hat. Es steht nicht fest, ob der Mazdafahrer den Schaden verursacht hat. Er ist für die Polizei aber zumindest ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich zu melden. Hinweise zu dem geschilderten Unfall sowie zu dem gesuchten Mazda bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

