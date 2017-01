POL-MR: Bundesstraße 253 nach Kollision zweier Lastwagen gesperrt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Breidenbach - Bundesstraße 253 nach Kollision zweier Lastwagen gesperrt

Am Dienstag, 17. Januar, war die Bundesstraße 253 nach einem Verkehrsunfall kurz hinter Oberdieten zwischen 08 und 12 Uhr gesperrt. Nach den ersten Ermittlungen kam ein von Dillenburg nach Breidenbach fahrender Sattelzug, in einer leichten Linkskurve auf der spiegelglatten Straße ins Rutschen und landete letztlich im linken Straßengraben. Hierbei stellte sich der Auflieger quer zur Fahrbahn. Ein entgegenkommender Sattelzug prallte trotz Ausweichversuch mit dem Führerhaus gegen Ecke des herumgeschleuderten Aufliegers. Ein 31 -jähriger Kraftfahrer aus Netphen verletzte sich herbei leicht und kam ins Krankenhaus. Zwei Abschleppunternehmen bargen die erheblich beschädigten Lastwagen. Die Straßenmeisterei beseitigte das Trümmerfeld und streute mehrfach die Straße. Wegen der Sperrung und wechselseitigen Vorbeiführung an der Unfallstelle kam es bis um kurz nach 12 Uhr zu Behinderungen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei aus Biedenkopf mit ca. 80.000EUR. Ein Lkw war leer. Über die Ladung des anderen ist nichts bekannt. Die Ladung war vom Unfall nicht betroffen und blieb auch bei der Bergung im Auflieger.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell