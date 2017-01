POL-MR: Stichverletzungen nach Auseinandersetzung ACHTUNG - Bitte nur diese neue Information verwenden!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stichverletzungen nach Auseinandersetzung

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg In der Nacht zum Montag, 16. Januar, erlitt ein 32-jähriger Mann syrischer Herkunft drei Stichverletzungen, welche ihm nach den bisherigen Ermittlungen sein 34-jähriger Bruder zugefügt haben soll. Hintergrund ist nach bisherigem Erkenntnisstand eine familiäre Auseinandersetzung, welche schließlich eskalierte. Der Vorfall ereignete sich vor einem Haus in der Leipziger Straße. Die Polizei stellte das vermutlich als Tatwaffe benutzte Messer am Tatort sicher, fahndete nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und nahm ihn schließlich wenig später vorläufig widerstandslos fest. Die Staatsanwaltschaft Marburg stellte beim zuständigen Amtsgericht Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Der Haftrichter des Amtsgerichts Marburg ordnete antragsgemäß wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den 34-Jährigen an. Der Tatverdächtige wurde am Abend in die Justizvollzugsanstalt Gießen verbracht.

Weitere Informationen erteilt die Staatsanwaltschaft Marburg, Herr Staatsanwalt Hartwig, Tel: 06421 290228 oder 0172-6725015.

