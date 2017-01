POL-MR: Spenden gestohlen; Schlägerei; Feuer beschädigt Fenster; Einbrüche, Diebstähle und Sachbeschädigungen; Unfallfluchten-Zeugen gesucht!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Rauschenberg - Spenden gestohlen - Polizei ermittelt

Wie der Ortsdiener Karl in seiner "Liebe Leute,.." Kolumne in der Ausgabe der Oberhessischen Presse vom 16. Januar berichtete, gibt es Menschen, denen einfach nichts heilig ist und die eben sogar Spenden klauen. Die Polizei in Kirchhain ermittelt jetzt in dieser Angelegenheit und sucht Opfer der aufgezeigten Diebstähle, denn bislang liegt noch keine Anzeige vor. Wer in Rauschenberg hat an die ausgedienten Weihnachtsbäume Geldspenden angehängt? Wer hat zwischen dem Bereitstellen des ausgedienten Baumes und der Abholung durch die Jugendfeuerwehr, für die im Übrigen der Spendenerlös eigentlich gedacht war, verdächtige Beobachtungen gemacht? Abholtag war wohl am Samstag, 07. Januar. Die Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041, in Verbindung zu setzen.

Schröck - Sportheim aufgebrochen

Am frühen Samstagmorgen (14. Januar) um kurz vor sechs Uhr stieg ein Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster in das Vereinsheim des FSV Schröck ein und stahl das wenige Münzwechselgeld aus der Kasse. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beträgt mindestens 800 Euro. Nach den Spuren im Schnee kam der Täter über den unteren befestigten Feldweg und benutzte diesen dann auch als Fluchtweg. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Josbach - Einbruch in der Alte Heerstraße

Vermutlich bereits zwischen Silvester 2016 und Samstag, 07. Januar kam es in der Alte Heerstraße zu einem Einbruch in das Wohnhaus eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens. Der Einstieg erfolgte durch eine aufgebrochene Tür. Nach den Spuren betraten und durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume. Derzeit stehen weder Ausmaß noch Art eventueller Beute fest. Auch wegen dieses Einbruchs ermittelt die Kriminalpolizei Marburg und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Briefkasten zerstört

Am Freitag, 13. Januar, gab es um 22.30ß Uhr vor einem Haus Am Richtsberg einen lauten Knall. Danach war ein Briefkasten des Hauses zerstört. Offensichtlich hatten Unbekannte den Kasten mit Feuerwerkskörpern befüllt und diese dann entzündet. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marbach - Steinwurf?

Am Sonntagabend, 15. Januar, kam es zwischen 22 und 22.30 Uhr in der Emil-von-Behring-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster eines Wohnhauses. Nach den ersten Ermittlungen flog vermutlich ein Stein gegen das Fenster. Der Schaden beträgt mindestens 250 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher ergaben sich bislang nicht. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Baumaterialien abtransportiert

Im Zusammenhang mit dem Abtransport von Schalungsbrettern und Kanthölzern, ermittelt die Polizei wegen Diebstahls. Das von einer Rohbaustelle in der Hainstraße mitgenommene Baumaterial hatte einen Umfang von fast fünf Tonnen und bedurfte somit eines entsprechenden Transportfahrzeugs. Das Verladen muss zwischen Donnerstag, 12. Januar, 15 Uhr und Freitag, 13. Januar, 11 Uhr passiert sein. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Wallau - Autoscheibe eingeschlagen

Als der Besitzer am Samstag, 14. Januar, um 19.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er die offensichtlich eingeschlagene Heckscheibe. In der Scheibe war ein großes Loch. Er hatte seinen gelben Renault Megane am Vormittag um 10 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz des Neukaufmarktes in der Theodor-Meissner-Straße abgestellt. Da aus dem Auto nichts fehlt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte unter Tel. 06461/9295-0.

Amöneburg - Delle in der Tür

Aufgrund der Spuren geht die Polizei derzeit bei der Ursache für die Delle in der hinteren linken Autotür nicht von einem Verkehrsunfall sondern von mutwilliger Sachbeschädigung aus. Der betroffene graue Volvo mit Marburger Kennzeichen parkte zur tatrelevanten Zeit am Sonntag, 15. Januar, zwischen 11 und 13 Uhr am rechten Rand der Straße Am Markt. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Wetter - Alten, roten Golf gestohlen

Die Polizei ermittelt wegen eines Autodiebstahls in der Justus-Vultejus-Straße in Wetter. Der gestohlene alte, rote VW Golf 19 E mit dem Kennzeichen MR-YR 245 stand verschlossen und mit eingerastetem Lenkradschloss auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Diebstahl war zwischen 18 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag, 15. Januar. Hinweise zum Standort des Autos bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Auto offen - Handy auf dem Sitz

Da konnte ein Dieb nicht widerstehen. Der Pkw war wohl nicht abgeschlossen und das i-Phone 5 SE lag offen sichtbar auf dem Beifahrersitz. Da griff der Dieb zu. Der Diebstahl war am Donnerstag, 12. Januar, zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße nahe der Postfiliale. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Schlägerei

Am Sonntag, 15. Januar, um kurz nach 01 Uhr war die Polizei wegen einer Schlägerei im Einsatz in der Niederkleiner Straße. Das stark alkoholisierte Opfer hatte offensichtlich Schläge ins Gesicht und vermutlich Tritte gegen den Oberkörper erhalten. Eine Verständigung und Klärung des Vorfalls war nicht möglich. Ein Streit in einer Kneipe endete offenbar mit der handfesten Auseinandersetzung. Die beiden Gegner des Verletzten, polnisch sprechende Männer mit normaler Statur und kurz rasierten Haaren, waren weg. Einer soll eine grüne Jacke getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Leere Kartons erbeutet

Wohl in der Hoffnung auf fette Beute in Form von mehreren neuen Handys warfen Diebe in der Albert-Schweitzer-Straße eine Schaufensterscheibe ein. Statt der Handys erbeuteten sie aber nur die leeren Kartons aus der Auslage. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf mindestens 1300 Euro. Tatzeit war zwischen 18 Uhr am Freitag und 09.45 Uhr am Samstag, 14. Januar. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Sindersfeld _ Weihnachtsbeleuchtung gestohlen

Erst jetzt erstattet der Besitzer eine Anzeige wegen Diebstahls seiner Weihnachtsbeleuchtung. Die Tat war bereits in der Nacht zum Mittwoch, 28. Dezember, zwischen 22 und 04 Uhr. Der oder die Diebe stahlen eine am Anwesen im Grünen Weg angebrachte Weihnachtsbeleuchtung (Laserlicht) samt einem 20 Meter langen Elektrokabel. Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Neustadt - Graffiti - Baumarkt beschmiert

Am Gebäude eines Baumarktes in der Bismarckstraße entstand am Freitag, 13. Januar, zwischen 19.30 und 22.30 Uhr durch Graffiti ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Die Tags befanden sich an der Seitenwand und der zur Bahnlinie liegenden Rückwand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Sachbeschädigung! - Aufmerksame Zeugen

Aufmerksame Zeugen führten die Polizei zu einer Gruppe aus der heraus es zu einer Sachbeschädigung an der Leuchtreklame einer Tankstelle am Krummbogen kam. Die Tatverdächtigen bestritten die Tat. Zeugen hatten die Tat jedoch beobachtet, die Polizei angerufen und die Tatverdächtigen verfolgt bis die Polizei vor Ort war und alle Identitäten feststellte.

Cölbe - Betonpoller fehlen

Die Polizei ermittelt nachdem Unbekannte am zurückliegenden Wochenende zwischen 22 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am Montag, 16. Januar in der Industriestraße zwei Betonpoller vor dem Getränkemarkt beschädigten. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Feuer beschädigt Fenster

Durch ein vermutliches Lagerfeuer oder aber durch ein Feuer zum unerlaubten Verbrennen von Abfällen kam es zu einem kleineren Schaden an einer Scheibe der Georg-Büchner-Schule. Das unter dem Fenster entfachte Feuer brannte irgendwann zwischen 09 Uhr am Sonntag und 07 Uhr am Montag, 16. Januar. Der Schaden beträgt mindestens 300 Euro. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen auf dem Schulhof beim Haus 10 gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Stadtallendorf - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 14. Januar, war die Autofahrt für einen 31-jährigen Stadtallendorfer um 20.50 Uhr vorbei. Die Polizei hatte seinen Wagen angehalten und bei der Kontrolle Hinweise auf den Genuss berauschender Mittel festgestellt. Der Drogentest reagierte dann positiv. Er muss sich demnächst wegen des Erwerbs- und Besitzes und wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Unfallfluchten

Wehrda - Volvo Kombi angefahren

Der beschädigte schwarze Volvo V 70 Kombi parkte zur Unfallzeit am Freitag, 13. Januar, zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Diakoniekrankenhauses gegenüber der Einfahrt zur Notfallaufnahme. In der Zeit entstand vermutlich im Zusammenhang mit einem Parkmanöver am Volvo vorne links ein Schaden in Höhe von mindestens 1200 Euro. Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich bisher nicht.

Niederwetter - Kollision auf der Wettschaftsbrücke

Beim Passieren auf der recht engen Brücke über die Wettschaft in der Dorfstraße von Niederwetter kam es am Dienstag, 10. Januar, gegen 09.10 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem beteiligten schwarzen Geländewagen (SUV) mit silberner Reling. Der Fahrer verließ nach dem Zusammenprall, bei dem der linke Außenspiegel eines grauen Opel Zafira abriss, den Unfallort und meldete sich auch bislang nicht.

Marburg - Baumschutzbügel umgefahren

Den ersten Schaden stellten die Verantwortlichen am Neujahrstag, den zweiten am fast gleichen Ort am Donnerstag, 05. Januar fest. In beiden Fällen war ein Baumschutzbügel in der Universitätsstraße auf dem Gehweg beschädigt, einer vor dem Anwesen Nr. 47 der andere vor der 57. Die jeweiligen Verursacher der mutmaßlichen Unfälle hatten sich nicht um die Begleichung der entstandenen Schäden von jeweils mindestens 200 Euro gekümmert. Die Polizei hofft auf Hinweise durch Unfallzeugen.

Hinweise zu den geschilderten Unfallfluchten bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht im Ferrero-Ring

Der Unfall im Ferrero-Ring war am Montag, 16. Januar, gegen 06.40 Uhr. Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr über die Kinzigstraße und bog nach rechts auf den Ferrero-Ring ab. Dann hielt der Autofahrer an, um rückwärts wieder in die Kinzigstraße zu fahren. Dabei kam das Auto von der winterglatten Straße ab, fuhr über den Gehweg gegen einen Gartenzaun und ein Verkehrsschild. Ohne sich um den insgesamt recht geringen Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Die Polizei Stadtellendorf ermittelt jetzt wegen Unfallflucht. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell