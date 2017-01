POL-MR: Sturmfolgen im Landkreis Marburg-Biedenkopf;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Sturmfolgen im Landkreis Marburg-Biedenkopf: (Nachtrag zur Meldung vom heutigen Tag "Fliegende Trampoline durch Sturm")

Das Sturmtief "Egon" scheint es mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf gut gemeint zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen (Stand 11.55 Uhr) kamen die Bewohner und Verkehrsteilnehmer relativ glimpflich davon. Bedingt durch schneeglatte Fahrbahnen kam es allerdings im Laufe der Morgenstunden/des Vormittages, insbesondere im Hinterland, zu Verkehrsbehinderungen und einigen Unfällen. Kurz nach 7 Uhr blockierte ein umgefallener Baum die Landesstraße 3288 im Bereich Rachelshausen. Ein 29 Jahre alter Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte mit seinem Audi in das Hindernis. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Auf der Kreisstraße 74 zwischen Holzhausen und Amelose brach bei einem Ford das Heck aus. Der 55-jährige Fahrer kam in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Hyundai einer 47 Jahre alten Frau. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro. Auf der L 3048 in Gladenbach-Mornhausen und in Steffenberg kamen Lastwagen an Steigungen einfach nicht mehr voran. In Runzhausen rutschte ein Pkw in den Straßengraben. Auf der Landesstraße 3073 kam eine 51-jährige Frau zwischen Bracht und Rosenthal mit ihrem Citroen von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Frau blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Zwischen Neustadt und Willingshausen blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn.

