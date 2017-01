POL-MR: Fliegende Trampoline durch Sturm;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Fliegende Trampoline durch Sturm

Kreis Marburg-Biedenkopf: Nur wenige Vorfälle im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Egon" registrierte die Polizei bisher (Stand 6.25 Uhr) im Landkreis. Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen fast zeitgleich zwei "fliegende Trampoline". In Marburg-Michelbach wurde das Turngerät gegen eine Hauswand gedrückt. Im Ortsteil Marburg-Moischt wurde das umherfliegende Trampolin durch die Polizei gesichert. Auf der Landstraße zwischen Marbach und der Abfahrt Wehrshausen kippte ein Baum auf die Straße. An einer Baustelle an der Landesstraße 3048 bei Wittelsberg drückte der starke Wind ein mobiles Verkehrsschild auf die Straße.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell