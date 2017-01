POL-MR: Fußgängerin verletzt;Kabel gestohlen; Dach beschädigt - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Fußgängerin verletzt

Marburg-Marbach: Beim Linksabbiegen vom Marbacher Weg in die Straße "Im Köhlergrund" touchierte ein 42-jähriger Opel-Fahrer eine 56 Jahre alte Fußgängerin. Die Frau klagte über Schmerzen und wurde nach dem Unfall am Donnerstagmorgen, 12. Januar, 7.40 Uhr zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht.

Kabel gestohlen

Lahntal-Goßfelden: Von einer Baustelle an der Landesstraße 3381 zwischen Goßfelden und Wetter stahlen Unbekannte zwischen Freitag, 6. Januar, 12 Uhr und Dienstag, 10. Januar, 9 Uhr etwa 60 Meter Starkstromkabel im Wert von 1000 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dach beschädigt - Zeugen gesucht

Marburg-Wehrshausen: Zwischen Samstag, 1. Oktober und Donnerstag, 12. Januar haben Randalierer in einem derzeit noch nicht bewohnten Neubau in der Straße "Auf`m Gebrande" gleich vier Mal ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten beschädigten immer wieder die Bitumenschicht auf dem Flachdach und verursachten so einen Wasserschaden in dem Gebäude. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich mittlerweile auf etwa 15000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

