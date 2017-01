POL-MR: Polizei hat richtigen "Riecher"; Corsa landet auf dem Dach;Auto aufgebrochen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Polizei hat richtigen "Riecher"

Breidenbach und Dautphetal: In der Nacht zum Donnerstag, 12. Januar mussten gleich zwei Autofahrer Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Zunächst kontrollierten die Beamten der Polizeistation Biedenkopf gegen 23 Uhr einen 52-jährigen Autofahrer auf der Bundesstraße 253 in Höhe Niederdieten. Schon bei der ersten Ansprache wehte den Ordnungshütern ein starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Die Beamten stellten im Wagen knapp sieben Gramm Marihuana, einen Joint sowie Gegenstände zum Gebrauch der Drogen sicher. So war es nach dem Fund auch nicht ungewöhnlich, dass ein durchgeführter Drogenvortest beim Fahrer positiv verlief. Gegen 1.45 Uhr weckte dann ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Mercedes in der Ortsdurchfahrt Dautphetal-Mornshausen das Interesse der Polizei. Die bei der Kontrolle wahrnehmbare "Fahne" des 23-jährigen Fahrers zog einen Atemalkoholtest nach sich, der einen deutlich überhöhten Wert zeigte. Im Fahrzeug stellten die Fahnder zudem eine durchgeladene Schreckschusswaffe sicher. Den jungen Mann, der seinen Führerschein abgeben musste, erwartet neben der Trunkenheitsfahrt ein weiteres Verfahren wegen Zuwiderhandlungen nach dem Waffengesetz.

Corsa landet auf dem Dach

Kirchhain/ Kreisstraße 9: Ohne Verletzungen kam ein 29-Jähriger bei einem Unfall am späten Mittwochabend, 11. Januar auf der Kreisstraße 9 davon. Der Mann verlor gegen 22.50 Uhr auf der winterglatten Fahrbahn zwischen Sindersfeld und Rauschenberg die Kontrolle über seinen Corsa und rutschte in den rechten Straßengraben. Dort kam der Wagen auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Auto aufgebrochen

Fronhausen/L 3048: Auf dem Pendlerparkplatz unter der Brücke der Bundesstraße 3 machten sich Unbekannte zwischen Dienstag, 10. Januar, 22 Uhr und Mittwoch, 11. Januar, 10.30 Uhr an einem Audi Kombi zu schaffen. Die Diebe schlugen ein Fenster ein und stahlen aus dem Inneren ein fest verbautes Navigationsgerät aus der Mittelkonsole. Warum die Autoknacker auch noch gegen das Auto traten und den Lack zerkratzten, bleibt wohl ein Geheimnis. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber immer vierstelligen Bereich liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen auf dem Parkplatz nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

