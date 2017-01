POL-MR: Mit Sommerreifen unterwegs - Hoher Sachschaden;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Mit Sommerreifen unterwegs - Hoher Sachschaden

Stadtallendorf: Ein Astra-Fahrer war am Dienstagvormittag, 10. Januar. 9.45 Uhr mit Sommerreifen auf der Artilleriestraße in Richtung Niederrheinische Straße unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Einmündung verlor der 32-Jährige auf winterglatter, leicht abschüssiger Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, rutschte auf die Niederrheinische Straße und krachte in den Anhänger eines Sattelzuges, der stadtauswärts fuhr. Glücklicherweise forderte der Unfall nur einen Sachschaden von 11000 Euro. Schlimmere Folgen hätte es mit Sicherheit gegeben, wäre der Sattelzug frontal in die Fahrerseite des Astras gekracht.

Jürgen Schlick

