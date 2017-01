POL-MR: Fiesta wiederholt beschädigt; Verkehrsspiegel umgefahren - Hinweise erbeten; Bahnhofstoilette beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Dautphe - Fiesta wiederholt beschädigt

Nachdem ihr auberginefarbener Ford Fiesta nunmehr zum zweiten Mal beschädigt wurde, erstattete die Besitzerin eine entsprechende Anzeige. In beiden Fällen stand der betroffene Pkw in der Rutwinstraße. Im Dezember 2016 verkratzte jemand das Heck und im Januar brach jemand den Heckscheibenwischer ab und nahm ihn mit. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Dreihausen - Verkehrsspiegel umgefahren - Hinweise erbeten

Die Polizei ermittelt aufgrund eines umgefahrenen Verkehrsspiegels wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Unter Verdacht steht der Fahrer eines Pkw mit "sehr hoch stehenden" Blinkern. Dieser Wagen stand nach dem hörbaren Anstoß mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße Erlngärten. Ein eher jüngerer Mann stand daneben und telefonierte. Der Unfall war in der Nacht zum Dienstag, 10. Januar, um etwa 01 Uhr. Der Zeuge konnte aufgrund der Dunkelheit und Entfernung weder den Mann noch das Auto vom Typ her erkennen. Allerdings konnte er Teile des Kennzeichens ablesen. Montiert am Auto war demnach ein Marburger Kennzeichen mit der vermutlichen Buchstabenkombination AW. Nach den Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher von der Alten Landstraße kommend durch die Dreihäuser Straße Richtung Mühlstück und kam an der Kreuzung Dreihäuser Straße/Erlngärten/Am Kirchplatz von der Straße ab. Der Pkw fuhr auf ein Grundstück der Straße Erlngärten und prallte dann gegen den Mast mit dem Verkehrsspiegel. Der Mast knickte um. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten Pkw mit dem Kennzeichen MR-AW oder ähnlich. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Bahnhofstoilette beschädigt

Am zurückliegenden Wochenende (Freitag, 06. Januar 19 Uhr bis Sonntag, 08. Januar, 16 Uhr) richteten Vandalen in der öffentlichen Bahnhofstoilette einen Sachschaden an. Es wurden zwie Toilettendeckel herausgerissen und Türschlösser beschädigt. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell