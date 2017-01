POL-MR: Jugendliche nach Steinwurf gesucht;Junger Fahrer leicht verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Jugendliche nach Steinwurf gesucht

Stadtallendorf: Aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus flog am Freitag, 6. Januar ein größerer Stein in Richtung Gesicht eines 45-jährigen Mannes. Das Wurfgeschoss verfehlte glücklicherweise sein Ziel. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr an der Tiefgarage der Stadthalle in der Straße "Am Bärenbach". Von dem insgesamt dunkel gekleideten Trio liegt nur eine vage Beschreibung vor. Alle trugen Kapuzen. Zwei Männer sind etwa 175 cm groß, einer wurde mit "einen Kopf kleiner" beschrieben. Der Kleinere trug eine Umhängetasche mit sich. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Junger Fahrer leicht verletzt

Wetter-Mellnau/Kreisstraße 1: Ein junger Autofahrer erlitt bei einem Unfall am Dienstagvormittag, 10. Januar auf der Kreisstraße 1 leichte Verletzungen. Der 21-Jährige war um 10.30 Uhr mit seinem Renault Twingo von Wetter in Richtung Mellnau unterwegs, kam am Ortseingang aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und krachte in der Burgstraße gegen eine Mauer. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der Renault musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.

