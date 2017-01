POL-MR: Unfall im Begegnungsverkehr;Parkplatzrempler;Roller beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Unfall im Begegnungsverkehr

Neustadt/ Kreisstraße 17: Einer 49-jährigen Skoda-Fahrerin kam am späten Montagnachmittag, 9. Januar, 18.05 Uhr auf ihrem Weg von Neustadt nach Momberg auf der Kreisstraße 17 ein Fahrzeug entgegen. Der Unbekannte geriet an einer Kuppe auf die Gegenspur und touchierte den Außenspiegel. Am Skoda entstand ein Schaden von 700 Euro. Der mutmaßliche Verursacher fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Parkplatzrempler

Marburg: Bei Ein- oder Ausparken touchierte ein Autofahrer am Montagnachmittag, 9. Januar zwischen 14 und 14.50 Uhr einen roten Citroen und hinterließ hinten links einen Schaden von 250 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Alter Kirchhainer Weg". Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Roller beschädigt

Weimar-Niederweimar: Ein Randalierer machte sich zwischen Sonntag, 8. Januar, 19 Uhr und Montag, 9. Januar, 13 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Tulpenstraße an einem Roller zu schaffen. Die Unbekannte ließ vorne die Luft heraus und stach den hinteren Reifen platt. Der Schaden beträgt 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

