POL-MR: Einbruch in Jugendraum;Außenspiegel berühren sich - Nachtrag;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Einbruch in Jugendraum

Gladenbach: Bei einem Einbruch in einen Jugendraum in der Straße "An der Martinskirche" erbeuteten Unbekannte einen LED-Fernseher, ein Notebook, eine Videokamera sowie eine Playstation im Gesamtwert von 1700 Euro. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 6. Januar, 17 Uhr und Montag, 9. Januar, 8.30 Uhr über eine Kellertür gewaltsam Zugang in das Gebäude und entkamen nach dem Beutezug unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Außenspiegel berühren sich - Nachtrag

Wetter/Kreisstraße 85: Ein 56-Jähriger fuhr am Freitag, 6. Januar, 16 Uhr mit seinem VW Golf Kombi auf der Kreisstraße 85 von Treisbach nach Niederasphe. Wie berichtet wurde, kam ihm in einer Linkskurve ein Pkw entgegen und die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten sich. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der Polizei liegt keine Beschreibung des Fahrzeuges vor. An dem Golf entstand ein Schaden von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Nachtrag: Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem silberfarbenen Opel-Astra-G-Coupe, Baujahr 2000 - 2005.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell