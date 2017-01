POL-MR: BMW gestohlen - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Fronhausen-Sichertshausen: Unbekannte stahlen zwischen Donnerstag, 5. Januar, 23.45 Uhr und Freitag, 6. Januar, 7.25 Uhr in der Steinackerstraße einen blauen BMW mit den amtlichen Kennzeichen, MR-DG 2011. Eine Zeugin hörte gegen 1 Uhr Motorengeräusche, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Die Fahnder hoffen nun darauf, dass Zeugen/Verkehrsteilnehmer den Pkw im Wert von 15000 Euro nach der Tatausführung gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell